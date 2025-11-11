Preliminariile CM 2026: Bosnia - România, sâmbătă (ora 21.45). Unde se vede meciul pe care tricolorii n-au voie să nu-l câștige

Naționala de fotbal a României pregătește în cantonamentul de la Mogoșoaia, aflat la marginea Bucureștiului, ultimele două partide din campania pentru Cupa Mondială 2026, din care „tricolorii” trebuie musai să obțină toate cele șase puncte. România va juca sâmbătă, 15 noiembrie (ora 21:45, Prima TV), contra Bosniei-Herțegovina, pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica, iar marți, 18 noiembrie (ora 21:45, Antena 1), va înfrunta reprezentativa statului San Marino, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.

Clasamentul nu arată prea bine pentru prima reprezentantivă. Austria ocupă primul loc în grupă, cu 15 puncte, urmată de Bosnia-Herțegovina, 13 puncte, România, 10 puncte, Cipru, 8 puncte, și de San Marino, 0 puncte.

„Îmi doream foarte mult să revin”

Internaționalul Ianis Hagi (27 de ani) este noul căpitan al naționalei în această parte a mandatului lui Mircea Lucescu (80 de ani). Fiul „Regelui” s-a descurcat de minune cu banderola pe braț la jocul cu Austria, în care a dat centrarea decisivă la golul marcat în prelungiri de Virgil Ghiță. Selecționerul, care i-a dat banderola lui Gică Hagi la națională la 18 ani, a fost mulțumit de cum și-a interpretat rolul Ianis și îi va permite acestuia să intre pe teren în fruntea colegilor și la jocul de la Zenica. Ianis este conștient că „tricolorii” n-au altă variantă decât victoria în partida de la Zenica și spune asta într-un interviu difuzat pe canalul de YouTube al Federației Române de Fotbal. „Trebuie să ne câștigăm meciul cu Bosnia, revanșă e mult spus. Ei au venit acasă la noi, ne-au bătut, acum și noi trebuie să mergem acasă la ei și să-i batem. E clar că stadionul din Ploiești ne-a adus noroc că am avut rezultate bune acolo sperăm ca și de data asta, cu San Marino, să fie la fel”, a declarat Hagi junior. „Pentru mine, revenirea la echipa națională a însemnat enorm, pentru că după accidentarea din vară, nu am putut să fiu alături de băieți. A fost și situația din vară, care nu mi-a permis să fiu la lot nici în septembrie. Îmi doream foarte mult să revin. Am fost tot timpul tipul de jucător care să fie alături de echipă și să ajute. Pentru mine, a ajuta echipa națională înseamnă mai mult decât un gol sau o pasă de gol. Indiferent că se văd rezultatele sau nu, mereu vin cu gândul să îmi ajut echipa”, a completat „decarul” selecționatei de seniori.

Campionatul turc, măcinat de corupție

Jucătorul legitimat la formația Alanyaspor spune că s-a adaptat foarte bine în Turcia, unde tocmai a marcat un gol de senzație, la finalul săpătmânii trecute. „Mă simt bine la Alanyaspor, mă simt în formă. Sunt fericit, cresc din punct de vedere al performanței pe teren, chiar dacă locul în clasament nu reflectă cu totul ceea ce am făcut pe teren. Ar fi trebuit să fim mai sus. Creștem ca echipă și eu cresc de la meci la meci. Îmi place din ce în ce mai mult campionatul Turciei. S-au făcut multe transferuri în această vară și sperăm ca la sfârșitul sezonului să se reflecte și în clasament performanțele pe care le avem pe teren. Stângul m-a ascultat destul de mult de când sunt în Turcia, acum sper că și dreptul. Consider că presiunea este o binecuvântare, trebuie să o cauți, să încerci să o găsești, pentru că te face mai bun”, a comentat Ianis Hagi, recunoscut pentru faptul că joacă bine cu ambele picioare.

Ianis omite să spună faptul că evoluează într-un campionat măcinat de corupție și de blaturi la pariuri. Autoritățile turce au arestat oficial, luni, opt persoane, printre care și președintele unui club din prima ligă, în cadrul unei anchete privind presupuse pariuri pe meciuri de fotbal, în timp ce federația de fotbal (TFF) a suspendat 1.024 jucători, care urmează să fie supuși procedurilor disciplinare. Aceste măsuri vin după ce, la începutul lunii, TFF a suspendat 149 de arbitri și asistenți, ca urmare a unei investigații care a arătat că oficiali din ligile profesioniste ale țării pariau pe partide de fotbal. Potrivit agenției de stat Anadolu, un tribunal a dispus arestarea președintelui Eyupspor, Murat Ozkaya, alături de alte șapte persoane, ca parte a anchetei. Președintele TFF, Ibrahim Haciosmanoglu, a descris situația drept o „criză morală în fotbalul turc”.

Se schimbă liniile la lot

Față de acțiunea precedentă, din luna octombrie, Mircea Lucescu a făcut mai multe schimbări la nivelul lotului. Horațiu Moldovan și Alexandru Dobre nu au mai primit telegramele de convocare, iar în locul lor au fost convocați rapidiștii Marian Aioani și Claudiu Petrila. O mare absență este și cea a lui Nicolae Stanciu, până mai ieri căpitanul naționalei. El abia și-a revenit după o accidentare și nu are meciuri oficiale în picioare la Genoa. Chiar dacă a revenit la Genoa după o pauză de o lună din cauza problemei medicale, fotbalistul nu a prins lotul pentru duelurile cu Bosnia și San Marino. Este a doua acțiune la rând când Nicolae Stanciu nu face parte din lotul lui Mircea Lucescu. Totodată, nici Radu Drăgușin, nerefăcut, nu a fost convocat. Olimpiu Moruțan nu a fost convocat nici el, deși nu a acuzat vreo accidentare.

Drăgușin, blocat la Londra

Tottenham nu privește cu ochi buni insistența cu care selecționerul Mircea Lucescu îl presează pe Radu Drăgușin să revină la echipa națională, fie și doar ca să țină legătura cu colegii și să se antreneze în țară. Antrenorul Thomas Frank l-a avertizat pe stoperul român să nu cumva să nu fie prezent în week-end, atunci când managerul vrea să-l vadă la joc, într-un amical cu un adversar U21, prima oară după mai bine de nouă luni de la operația la genunchi. Tottenham are de gând ca până la sfârșitul lunii să-l reintroducă în circuit pe Radu Drăgușin. Managerul Thomas Frank ar putea să îl ia în lot în următoarele săptămâni pe fundașul central de 23 de ani, dar pentru asta are nevoie să-l testeze într-un meci. „Drăgușin va evolua într-un meci amical cu porțile închise la Hotspur Way în timpul pauzei internaționale. Acesta va fi primul său joc competitiv după 10 luni, ceea ce sugerează că fundașul român va petrece doar o perioadă scurtă de timp în cantonamentul din România înainte de a se întoarce la Londra”, scrie presa engleză. Radu Drăgușin, care are 37 de meciuri la Tottenham, n-a mai jucat de pe 30 ianuarie 2025, de la meciul cu Elfsborg (3-0), din Europa League.

„Fanaticii”, ținuți la porți

Duelul din Bosnia va fi unul de luptă, în condițiile în care ambele formații au rămas în cursa pentru calificarea la turneul final de anul viitor. Partida se va juca la Zenica, pe arena „Bilino Polje”, care are o capacitate de 15.292 de locuri. Fanii Bosniei sunt recunoscuți pentru fanatismul lor, însă o parte din galerie nu va fi prezentă la duelul cu România. Concret, Federația de Fotbal din Bosnia a blocat accesul celor de la „BH Fanaticos”, o grupare de ultrași recunoscută pentru incidentele repetate care le-au atras atenția celor de la UEFA. „Nu vom fi la meci. Ne simțim insultați de decizia Federației de a nu ne oferi bilete. Posibilitatea unor incidente este minimă acum, pentru că doar noi suntem cei care folosesc torțe și alte materiale pirotehnice. E posibil să existe doar scandări împotriva Federației, dar nimic mai mult", au scris ultrașii.

Bîrligea, pus la colț

Retras din activitate, fostul rapidist Cristian Săpunaru (41 de ani) îl pune la zid pe internaționalul Daniel Bîrligea (25 de ani), extrem de recalcitrant la ultimul meci al echipei de club, FCSB. Principala „gură de foc” a naționalei, omul căruia „Il Luce” îi va încredința și la Zenica tricoul cu numărul 9, a primit la Sibiu, la 3-3 cu Hermannstadt, două cartonașe galbene în decurs de numai două minute (79 și 81) pentru proteste vehemente la adresa arbitrului. Întrebat despre momentul eliminării lui Daniel Bîrligea, Săpunaru nu s-a abținut și a subliniat forma slabă pe care o traversează atacantul celor de la FCSB. În opinia fostului rapidist, Bîrligea este mult mai slab acum în comparație cu perioada pe care a avut-o în sezonul trecut, iar reacțiile avute pe finalul jocului sunt o formă de frustare și de neputință. „Acum este într-o scădere mare de tot față de ce era”, a comentat Săpunaru.