Un bărbat de 25 de ani din Galați, arestat preventiv pentru jefuirea unui livrator, și-a pus capăt zilelor în celula poliției, la doar două zile după ce fusese reținut.

Tânărul de 25 de ani şi-a pus capăt zilelor spânzurându-se cu hanorac. Informația a fost confirmată oficial de reprezentanții IPJ Galați.

„La data de 11 noiembrie 2025, în jurul orei 11:10, în timp ce se afla în timpul serviciului, un agent de poliție din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Galați a găsit un bărbat, de 25 de ani, persoană privată de libertate, spânzurat într-una dintre camerele centrului, folosind un hanorac pe care îl legase de bara metalică a unuia dintre paturile din cameră”, a transmis IPJ Galați.

Cu aproximativ 50 minute înainte de găsirea acestuia, polițiștii au discutat cu bărbatul în legătură cu o cerere de cumpărături pe care acesta o formulase.

„Personalul medical sosit la fața locului i-a acordat bărbatului asistență medicală de specialitate, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, a fost constatat decesul acestuia”, au precizat polițiștii.

Cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Galați, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Este bărbatul care a atacat un livrator, un tânăr de 18 ani, cetățean al Republicii Moldova.

Potrivit IPJ Galați, la data de 8 noiembrie 2025, în jurul orei 10:00, bărbatul, sub amenințarea unui obiect tăietor-înțepător și folosind forța fizică, i-ar fi sustras livratorului, fără a achita contravaloarea, un pachet ce conținea mai multe produse.

Produsele fuseseră comandate anterior folosind o identitate falsă. Victima, un tânăr de 18 ani, cetățean al R. Moldova, a sesizat imediat poliția.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, pe 8 noiembrie 2025, în jurul orei 10:00, bărbatul, sub amenințarea unui obiect tăietor-înțepător și folosind forța fizică, i-ar fi sustras unui livrator al unui magazin de băuturi alcoolice din Galați, fără a achita contravaloarea acestora, un pachet care conținea mai multe produse și pe care l-ar fi comandat anterior, folosind o altă identitate. Imediat după incident, livratorul, un tânăr de 18 ani, a sesizat Secția 3 Poliție Galați prin apel la numărul unic de urgență 112”, a transmis IPJ Galați.

Persoana în cauză a fost reținută inițial pentru 24 de ore, iar pe 9 noiembrie 2025, Judecătoria Galați a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

La scurt timp după ce a fost plasat în custodia poliției, bărbatul s-a spânzurat în celulă.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.