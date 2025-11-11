Tragedie într-o comună din Harghita: copil de 1 an și 5 luni, accidentat mortal cu mașina, de mama sa, în curtea casei

Un copil de un an şi jumătate a murit, marţi, după ce a fost lovit de o maşină, în curtea unei locuinţe din satul Valea Rece, judeţul Harghita. Incidentul a avut loc în timp ce o femeie încerca să iasă cu maşina din curtea casei sale.

Incidentul a avut loc marţi, în jurul orei 12:40, în comuna Lunca de Jos, satul Valea Rece.

”Din primele cercetări efectuate a rezultat că o femeie de 28 de ani, în timp ce conducea un autoturism în curtea imobilului unde domiciliază, intenţionând să iasă pe drumul public, ar fi surprins şi accidentat un minor, în vârstă de 1 an şi 5 luni. Din nefericire, copilul a suferit vătămări corporale grave, fiind ulterior declarat decedat de către echipajul medical deplasat la faţa locului”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Harghita, scrie News.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Harghita, Maria Plumbu, a precizat că micuțul este fiul femeii de 28 ani.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanţelor în care s-a produs evenimentul, a mai transmis IPJ Harghita.