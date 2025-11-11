Răgazul dat lui Putin de Washington și Beijing. „Uneori trebuie să lași părțile să se mai lupte”. O iarnă grea, o primăvară decisivă

Liniile frontului din Ucraina par tot mai împietrite, iar bătăliile — tot mai lipsite de perspectivă. În culisele diplomației internaționale, analiștii cred că Vladimir Putin a primit un răgaz până la primăvară pentru a-și atinge obiectivele în Donbas. După aceea, dacă nu reușește, nici Statele Unite, nici China nu vor mai avea motive să amâne presiunea pentru o încetare a focului.

Aceasta este concluzia analistului politic ucrainean Oleksandr Kocetkov, care susține că, potrivit informațiilor din cercurile diplomatice, „practic s-a ajuns la un set de compromisuri de bază privind oprirea luptelor”, chiar dacă unele detalii vor fi negociate ulterior.

Negocieri tăcute și o pace înghețată

Scenariul cel mai probabil ar fi înghețarea conflictului de-a lungul actualei linii de contact — un front fragmentat, fluid, fără continuitatea clasică din războaiele secolului trecut.

Problema e că Vladimir Putin insistă ca armata ucraineană să se retragă complet din zona Donbasului aflată încă sub controlul Kievului. Doar așa ar putea prezenta acasă o „victorie simbolică”: războiul a fost purtat pentru „apărarea Donbasului”, iar obiectivul a fost atins.

În schimb, liderul de la Kremlin ar fi dispus, potrivit acelorași surse, să se retragă din anumite părți ale regiunilor Dnipropetrovsk, Sumi și Harkov — teritorii ocupate parțial și greu de apărat. Un schimb inegal, care ar lovi moralul armatei ucrainene și al societății, crede Kocetkov.

„O retragere voluntară din Donbas ar demoraliza trupele, ar slăbi coeziunea internă și, în final, ar lăsa Rusiei un cap de pod pentru o nouă ofensivă peste un an sau doi”, avertizează analistul.

Timpul cumpărat de Washington și Beijing

În logica Washingtonului — și, aparent, a Beijingului — Putin trebuie lăsat să-și epuizeze toate resursele până la primăvară. Donald Trump ar fi rezumat această idee simplu: „Uneori trebuie să lași părțile să se mai lupte.”

Potrivit surselor diplomatice, după întrevederea cu Xi Jinping, Trump ar fi fost de acord cu o „perioadă de grație” pentru Moscova. Dacă Rusia reușește să cucerească Donbasul, problema se va închide de la sine. Dacă nu, Putin va rămâne fără argumente pentru a respinge o „înghețare” a conflictului — o pace de facto pe linia actuală a frontului.

Ucraina, prinsă în clește

În acest context, devine mai clar de ce armata ucraineană continuă să apere cu disperare aglomerația Pokrovsk–Mirnograd, în ciuda situației aproape fără ieșire. „Speranța moare ultima”, notează Kocetkov, dar recunoaște că retragerea fără pierderi masive e imposibilă. Orașul a devenit o zonă gri, unde liniile celor două tabere se amestecă, iar fiecare mișcare este supravegheată din aer de drone.

O iarnă grea, o primăvară decisivă

Iarna care vine va fi una de uzură, nu doar pentru Ucraina, ci și pentru Putin. Pierderile, oboseala și lipsa de resurse vor testa rezistența ambelor tabere. Dar adevărata bătălie — cea diplomatică — se va da la primăvară, când răgazul acordat Moscovei va expira, iar lumea va cere o formă, oricare ar fi ea, de sfârșit al războiului.

Până atunci, pacea rămâne o iluzie înghețată între calculele marilor puteri și disperarea unui popor care încă speră.