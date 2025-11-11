Video Un avion militar turcesc s-a prăbușit în Georgia, după ce a decolat din Azerbaidjan. Ankara confirmă că era o aeronavă NATO de tip C-130

Un avion militar aparținând Turciei s-a prăbușit miercuri pe teritoriul Georgiei, la scurt timp după ce a decolat din Azerbaidjan. Aeronava, de tip C-130 Hercules, folosită în cadrul operațiunilor NATO, s-ar fi rotit necontrolat în aer înainte de a se prăbuși în apropierea graniței dintre Georgia și Azerbaidjan, potrivit presei locale.

Imagini difuzate de posturile georgiene arată momentul în care avionul pare să se rupă în două, iar resturile în flăcări cad spre sol, provocând o explozie uriașă și un nor dens de fum.

Ministerul turc al Apărării a confirmat incidentul într-un mesaj publicat pe platforma X (fosta Twitter): „Un avion de transport C-130, care decolase din Azerbaidjan și se îndrepta spre Turcia, s-a prăbușit în Georgia. Operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare, în coordonare cu autoritățile georgiene.”â

Circumstanțe neclare

Până la această oră, nu au fost oferite informații clare privind numărul membrilor echipajului aflați la bord sau posibilele victime. Cauza prăbușirii rămâne, de asemenea, necunoscută.

Accidentul s-a produs în regiunea Rustavi, la aproximativ 160 de kilometri de granița cu Rusia, potrivit presei turce. Primele relatări din zona incidentului indicau, inițial, că ar fi fost vorba despre un elicopter pierdut, însă ulterior informațiile au fost corectate — aeronava era, de fapt, un avion de transport C-130, unul dintre cele mai răspândite și longevive modele de transport militar din lume.

Autoritățile turce nu au oferit detalii despre punctul exact de plecare al aeronavei din Azerbaidjan, nici despre încărcătura sau misiunea sa. „Detaliile privind ruta și numărul personalului aflat la bord nu sunt clare în acest moment”, a transmis o publicație citată de agenția Anadolu.

Cooperare militară Ankara–Baku

Incidentul are loc în contextul unei cooperări militare tot mai strânse între Turcia și Azerbaidjan. Cele două state, care se descriu adesea ca „două națiuni, un singur popor”, desfășoară exerciții comune și schimburi de echipamente militare.

Potrivit unor rapoarte recente, Ankara a ajuns la un acord cu Marea Britanie pentru achiziția a 12 aeronave de transport C-130J de ocazie, în încercarea de a-și moderniza flota aeriană.

Imagini difuzate de postul turc NTV arată avionul prăbușindu-se în spirală, lăsând în urmă o dâră albă de fum, înainte de impactul cu solul. Până la acest moment, nici autoritățile georgiene, nici cele azere nu au oferit un bilanț oficial al incidentului.