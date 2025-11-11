search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
Procedurile de obţinere a avizelor ISU vor fi simplicate. Premierul Bolojan anunță că urmează și cele de mediu

Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, marţi, că se simplifică procedurile de obţinere a avizelor ISU, după discuţiile pe care le-a avut cu reprezentaţii companiilor şi camerelor de comerţ, privind aceste prevederi.

Premierul Bolojan, la Guvern FOTO: Facebook/Guvernul României
Premierul Bolojan, la Guvern FOTO: Facebook/Guvernul României

Premierul spune că este doar prima etapă şi că urmează simplificarea procedurilor de obţinere a avizelor de mediu, el afirmând că energiile României nu trebuie blocate de reguli încâlcite, contradictorii şi de birocraţie.

”Se simplifică procedurile de obţinere a avizelor ISU. După dezbaterile din ultima lună, am finalizat proiectul de simplificare şi debirocratizare a procedurilor de obţinere a avizelor ISU. Împreună cu secretarul de stat Raed Arafat m-am întâlnit azi cu reprezentaţii companiilor şi camerelor de comerţ pentru discuţii privind aceste prevederi, răspuns la dificultăţile pe care mi le-au semnalat în întâlnirile precedente”, a scris premierul pe Facebook.

Ilie Bolojan arată că ”Ordonanţa de Urgenţă cu noile reguli va fi pusă în transparenţă decizională până la finalul săptămânii”.

”Termenele de avizare vor fi scurtate, procesul va fi debirocratizat şi digitalizat, iar regulile clare nu vor mai lăsa loc de interpretări şi soluţii neunitare. Toate acestea fără a reduce standardele de siguranţă împotriva incendiilor”, a adăugat şeful Executivului.

Potrivit lui Ilie Bolojan, este doar prima etapă, pentru că urmează simplificarea procedurilor de obţinere a avizelor de mediu.

”Energiile României nu trebuie blocate de reguli încâlcite, contradictorii şi de birocraţie”, a comentat premierul.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul a continuat consultările cu reprezentanţii camerelor de comerţ şi ai retailerilor din România, discuţia fiind axată asupra simplificării şi digitalizării procedurii de emitere a avizelor şi autorizaţiilor privind securitatea la incendiu, în condiţiile întăririi normelor de siguranţă pentru cetăţeni.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat Raed Arafat a prezentat principiile care vor sta la baza pachetului de modificări legislative, reglementări ce vor fi publicate în consultare publică începând cu această săptămână. 

”Noile prevederi vor avea în vedere simplificarea procedurilor, reducerea termenelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor privind securitatea la incendiu, digitalizarea procesului de autorizare/avizare, demersuri care vor contribui la facilitarea demarării investiţiilor. Tot în acest scop, va fi eficientizată şi flexibilizată procedura internă de analiză a documentelor depuse pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor. De asemenea, pentru a întări normele de siguranţă şi, implicit, prevenţia, va creşte responsabilizarea arhitecţilor, proiectanţilor şi administratorilor şi va fi instituit un control mai riguros privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor. Noile reglementări vor avea şi scopul de clarificare a legislaţiei, astfel încât să existe practici unitare în implementare”, arată Executivul. 

”În discuţiile avute cu mediul de afaceri au fost semnalate o serie de nemulţumiri. Unele sunt legate de   procesul de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi de obţinerea avizelor de mediu. În ceea ce priveşte prima temă, avem un pachet de modificări legislative pregătit pentru a reduce termenele şi a fi cât mai serioşi şi eficienţi în prevenirea incendiilor. Invit mediul de afaceri şi pe toţi cei interesaţi să vină cu propuneri în perioada de consultate publică pentru a ajunge la o variantă legislativă cât mai bună. Cât priveşte nemulţumirile semnalate cu privire la termenele lungi pentru emiterea avizelor de mediu, soluţiile se afla în analiza unui grup de lucru la nivelul Guvernului şi le vom prezenta în scurt timp”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Reprezentanţii camerelor de comerţ şi ai retailerilor au apreciat soluţiile legislative propuse de Guvern, au solicitat unele clarificări şi au subliniat faptul că vor contribui la definitivarea pachetului legislativ astfel încât procedurile de avizare şi autorizare să fie simplificate, iar noua legislaţie privind prevenirea şi protejarea împotriva incendiilor să fie corect pusă în aplicare. 

La întrevederea de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan au participat şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat Raed Arafat, şi consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Raul Gutin.

