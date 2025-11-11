Ucigașii omului de afaceri Adrian Kreiner au primit pedepse record

Tribunalul Alba a pronunțat marți, 11 noiembrie, sentințele în cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, crimă comisă în noaptea de 6 noiembrie 2023, în locuința sa din Sibiu.

Cei trei inculpați au fost condamnați pentru omor calificat, tâlhărie și furt calificat, primind pedepse grele.

Instanța a mai stabilit ca cei trei să plătească daune morale în valoare totală de 450.000 de euro fostei partenere și fiicei victimei.

Cosmin Zuleam a fost condamnat la 3 ani pentru furt calificat, 4 ani pentru complicitate la furt calificat, 8 și 9 ani pentru tâlhărie calificată și 22 de ani pentru omor calificat, pedepsele fiind contopite rezultând 30 de ani de închisoare. Acesta nu a fost găsit, încă de autorități.

Cristian Minae, prezent în sala de judecată, a primit 4 și 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 10 ani pentru complicitate la tâlhărie calificată și închisoare pe viață pentru omor calificat.

Laurențiu Ghiță, prezent în sala de judecată, a fost condamnat la 3 ani pentru complicitate la furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 și 12 ani pentru tâlhărie calificată și închisoare pe viață pentru omor calificat.

Tribunalul Alba a decis ca Adriana Emilia, fosta parteneră a lui Kreiner, să primească 150.000 de euro daune morale, iar fiica victimei, Vanesa Kreiner, 300.000 de euro. Cele 16 ceasuri furate în noaptea crimei, în valoare de aproximativ 200.000 de euro, au fost restituite părților vătămate.

Cei trei inculpați și-au premeditat fapta, supraveghind casa omului de afaceri timp de două zile dintr-o clădire nelocuită de pe aceeași stradă.

În noaptea crimei, au pătruns în locuință, l-au imobilizat pe Kreiner și au sustras ceasurile de valoare. Fiica victimei a fost martoră la momentele dramatice, asistând la modul în care tatăl ei a fost ucis.

„Prin utilizarea de ameninţări şi de violenţe fizice, au sustras de la fiica omului de afaceri sumele de aproximativ 40 de euro şi 100 de lei, pe care aceasta le avea în portofel, iar de pe un corp de mobilier au sustras 16 ceasuri, de diferite mărci, având o valoare totală de peste 200.000 de euro. Persoanei vătămate i s-a cerut să indice locul unde ţin banii şi pentru că aceasta nu îl cunoştea, dându-şi seama şi de faptul că fusese alertată poliţia, au hotărât să plece. Unul dintre inculpaţi a avertizat-o să nu iasă din cameră, altfel o va omorî, afirmând că în acel moment va merge să îi omoare tatăl. La finalul activităţii infracţionale, acest inculpat s-a reîntors la victima Kreiner Adrian şi a executat o manevră de asfixie mecanică ce a condus la întreruperea fluxului sanguin spre creier şi la instalarea comei", au susţinut procurorii sibieni.

Ceasurile furate de la Sibiu au fost găsite ascunse în maşina unuia dintre cei trei bărbaţi acuzaţi de omor.

„În dimineaţa de 06.11.2023, cei trei inculpaţi au plecat separat spre municipiul Deva, unde s-au reîntâlnit, şi cu autoturismul lăsat acolo s-au deplasat în Dumbrăviţa, ulterior părăsind ţara cu scopul de a se sustrage răspunderii penale. În autoturismul unuia dintre inculpaţi, autoturism aflat în custodia autorităţilor scoţiene, au fost descoperite cele 16 ceasuri sustrase, acestea fiind ascunse în compartimentul blocului motor, într-o borsetă", se mai menţionează în comunicatul de presă transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.