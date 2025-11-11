search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Novak Djokovic sărbătorește titlul 101… cu dalmațieni! Nadia Comăneci: „Îmi place enorm!”

Publicat:

Sâmbătă, 8 noiembrie, la Atena, Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a câștigat al 101-lea titlu al carierei, după un meci dramatic în finala cu italianul Lorenzo Musetti (23 de ani, 9 ATP), scor 4-6, 6-3, 7-5.

Novak Djokovic participat la Campionatul Elen.
Novak Djokovic a câștigat al 101-lea titlu al carierei | FOTO Profimedia

Pentru a marca performanța istorică, sârbul a ales o metodă inedită. S-a fotografiat cu niște câini dalmațieni, o trimitere la celebra animație „101 Dalmațieni” din 1961.

Turneul ATP 250, mutat de Djokovic din Serbia în Grecia

Turneul ATP 250, mutat de Djokovic din Serbia în Grecia, i-a adus sârbului al doilea titlu al anului. 

A fost o luptă incredibilă... Trei ore de meci epuizant din punct de vedere fizic. Ar fi putut fi victoria oricui, așa că felicitări lui Lorenzo pentru o performanță uimitoare. Sunt foarte mândru de mine că am reușit să trec de această partidă”, a declarat după meci numărul 4 mondial.

Calificat la Turneul Campionilor, Novak Djokovic a decis să se retragă din competiția de la Torino și a rămas în Atena pentru a sărbători în stil propriu. Pe Acropola, sârbul a făcut o ședință foto memorabilă alături de câinii dalmațieni.

Nu puteam să celebrez [titlul] 101 fără niște dalmațieni”, a scris Novak Djokovic pe rețelele sociale.

Patrick Mouratoglou a apreciat postarea lui Djokovic

Fostul antrenor al Simonei Halep și al Serenei Williams, Patrick Mouratoglou, a apreciat și el momentul.

Extraordinar”, a scris Patrick Mouratoglou la postarea lui Novak Djokovic.

Creativitatea lui Djokovic nu a trecut neobservată nici de legenda gimnasticii, Nadia Comăneci.

„Haha. Îmi place enorm”, a scris Nadia Comăneci la postarea tenismenului.

Novak Djokovic s-a fotografiat pe Acropola din Atena alături de niște câini dalmațieni.
Novak Djokovic s-a fotografiat cu niște câini dalmațieni | FOTO Instagram

Parcursul lui Novak Djokovic la Atena

  • Optimi de finală: 7-6 (3), 6-1 vs. Alejandro Tabilo (Chile, 28 de ani, 81 ATP)
  • Sferturi de finală: 7-6 (1), 6-4 vs. Nuno Borges (Portugalia, 28 de ani, 47 ATP)
  • Semifinale: 6-3, 6-4 vs. Yannick Hanfmann (Germania, 33 de ani, 103 ATP)
  • Finală: 4-6, 6-3, 7-5 vs. Lorenzo Musetti (Italia, 23 de ani, 9 ATP)
