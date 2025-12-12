Tânără fotbalistă, decedată la 19 ani, în urma unui trend periculos de pe TikTok. Ipoteza sfâșietoare din spatele tragediei. „Jocul Diavolului”

Moartea bruscă a lui Claire Tracy, studentă de la Universitatea Rice din Texas și jucătoare de fotbal în vârstă de 19 ani, a devenit subiect de interes în presa internațională după ce tânăra a fost găsită fără viață în campus.

Potrivit publicației The Sun, decesul a survenit la doar o zi după ce ar fi participat la controversatul „Trend al Diavolului”, popular pe TikTok.

Trendul presupune ca utilizatorul să posteze fraza „Diavolul nu m-a putut atinge!”, iar persoanele din lista de prieteni să răspundă să susțină că da. În același timp, ceilalți sunt încurajați să formuleze cele mai dure acuzații posibile, ceea ce poate genera o avalanșă de comentarii negative.

„Cu profundă tristețe vă scriu pentru a vă anunța că Claire Tracy, studentă în anul al doilea, a decedat duminică.

Claire era studentă la finanțe, avea prieteni apropiați și era o persoană veselă. Suntem alături de familia lui Claire și de toți cei care au cunoscut-o și îi plâng pierderea!”, a declarat Bridget K. Gorman, decanul facultății de licență al Universității Rice.

Tragedia s-ar fi putut produce în baza instabilității psihice

Acest context ridică suspiciuni cu privire la o posibilă legătură între provocarea virală și moartea lui Tracy, fiind luată în calcul ipoteza unei sinucideri, în condițiile în care tânăra vorbise anterior pe rețelele sociale despre lupta cu depresia și despre faptul că simțea că își pierduse controlul asupra propriei vieți.

În videoclipurile postate anterior pe rețelele de socializare, Tracy a împărtășit detalii personale legate de problemele sale de sănătate mintală. În septembrie, ea a postat o fotografie cu ea însăși, însoțită de comentariul „Depresia a devenit atât de gravă încât am început să mă scufund în pregătirea pentru interviurile din domeniul bancar de investiții, pentru a nu mai avea timp să gândesc!”.

Deși autoritățile nu au oferit încă o concluzie medicală privind cauza decesului, anchetatorii examinează dacă presiunea psihologică generată de respectivul trend ar fi putut contribui la declanșarea tragediei.

Claire Tracy era o jucătoare talentată, evolua în atac și avea deja un parcurs remarcabil, fiind considerată una dintre sportivele promițătoare, atât în competițiile liceale, cât și la nivel universitar.