 Grindeanu pune capăt speculațiilor: ce se întâmplă cu PSD-iștii care au semnat listele AUR pentru suspendarea lui Nicușor Dan | adevarul.ro
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Grindeanu pune capăt speculațiilor: ce se întâmplă cu PSD-iștii care au semnat listele AUR pentru suspendarea lui Nicușor Dan

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Cei trei parlamentari PSD care și-au pus semnătura pe listele AUR pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan nu vor fi sancționați de partid, a anunțat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu spune că suspendarea lui Nicuşor Dan nu e o prioritate pentru PSD.
Sorin Grindeanu spune că suspendarea lui Nicuşor Dan nu e o prioritate pentru PSD. Foto: Mediafax

Președintele PSD a fost întrebat, marți, 6 octombrie, dacă parlamentarii care au susținut inițiativa AUR de suspendare a lui Nicuşor Dan riscă sancţiuni. În acest context, Sorin Grindeanu a declarat că nu se pune problema excluderii lor și că semnăturile date pentru demersul AUR nu reprezintă o prioritate pentru PSD.

„Am discutat, nu mi se pare o prioritate pe care să o avem noi în acest moment ca partid, dar eu nu mă apuc să fac excluderi, cum fac alţii. Cum să fie sancţionaţi? Nu e vorba de aşa ceva”, a spus acesta.

Decizia vine pe fondul unor nemulțumiri existente în partid față de președintele Nicușor Dan, care au legătură în special cu desemnarea unui nou premier de dreapta, în condițiile în care PSD a câștigat alegerile.

„V-am spus şi mai devreme, evident că există o nemulţumire în rândul membrilor şi simpatizanţilor PSD legată de nominalizarea făcută de preşedinte. După patru premieri de dreapta care au eşuat, era firesc că acest mandat să fie încredinţat PSD, partidul care a câştigat alegerile. De aici, probabil, şi reacţia unor parlamentari PSD.

Însă, în acest moment, prioritatea pentru România este economia. Asta înseamnă, până la urmă, un Guvern stabil, care să schimbe direcţia de până acum şi, cum v-am spus şi mai devreme, care să relanseze economia şi să protejeze puterea de cumpărare a românilor”, a declarat Sorin Grindeanu, la sediul central al PSD.

Deputatul PSD Lucian Morar a anunțat că a inițiat, separat de AUR, un demers pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan și strânge semnături în Parlament. El susține că mai mulți colegi din PSD i s-ar putea alătura. Între timp, alți doi social-democrați au semnat pentru inițiativa AUR.

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