Joi, 7 August 2025
Adevărul
Video „Sleepmaxxing”, un nou trend periculos aruncă în aer TikTok-ul. Influencerii dau sfaturi despre cum să te spânzuri pentru a dormi mai bine

Publicat:

Influencerii specializaţi în „sleepmaxxing”, consilieri în „optimizarea somnului”, au inundat reţelele de socializare cu sfaturi periculoase, care nu se bazează pe niciun rezultat medical dovedit. Unul dintre ele îi îndeamnă pe urmăritori să-și acopere gura cu bandă adezivă, iar altul, să-și menţină capul suspendat deasupra pernei cu ajutorul unei frânghii.

Semnalul de alarmă a fost  tras de experţii din domeniul sănătăţii, citaţi joi de AFP, potrivit Agerpres.

Această tendinţă a „bunăstării" şi „sănătăţii" de pe reţelele de socializare X şi TikTok şi din presa revistelor de specialitate a apărut în toamna anului trecut și a fost urmată de o explozie de zeci de milioane de conţinuturi online de toate felurile, care le promit persoanelor care dorm prost să "maximizeze" cantitatea şi calitatea somnului lor.

Urmăritorii sunt sfătuiți de influenceri să ia suplimente de magneziu şi melatonină, să mănânce mult kiwi, să doarmă cu gura acoperită cu o bandă adezivă - începând cel mai târziu cu ora 22:00 - şi, mai ales, să nu bea nimic cu două ore înainte să meargă la culcare, drept garanţie pentru a avea vise frumoase.

Potrivit influencerilor care oferă aceste sfaturi, oamenii ar trebui să doarmă într-o cameră foarte întunecată şi răcoroasă, cu o plapumă care să apese greu asupra întregului corp.

Un videoclip cu 11 milioane de vizualizări pe rețeaua de socializare X sugerează chiar menținerea capului suspendat deasupra pernei cu ajutorul unei frânghii atașate de tăblia patului, pentru a combate una dintre cele mai grave tulburări ale somnului de natură psihologică, cercul vicios al insomniei și stresului.

Influencerii au tot felul de sfaturi neavizate despre somn. FOTO Shutterstok
Influencerii au tot felul de sfaturi neavizate despre somn. FOTO Shutterstok

„Ridicol şi periculos"

În China, după ce presa de stat a fost şocată anul acesta când o persoană a murit în somn ca urmare a faptului că a fost „spânzurată de gât", experţii au tras un semnal de alarmă.

„Reţelele de socializare normalizează absurdul"  

Practicile extreme de „sleepmaxxing" sunt în acelaşi timp „ridicole şi potenţial periculoase" şi nu aduc „nicio dovadă" medicală sau ştiinţifică, a declarat Timothy Caulfield, un specialist în combaterea dezinformării şi profesor la Universitatea Alberta din Canada.

Citește și: Un trend periculos ia amploare pe rețelele sociale, în care violența domestică este luată în glumă. Ce spun psihologii

„Este un bun exemplu al modulului în care reţelele de socializare normalizează absurdul", a adăugat el.

Cu atât mai mult cu cât insomnia şi anxietatea pot fi „tratate eficient fără medicamente", a subliniat Eric Zhou, profesor de psihiatrie şi specialist în sănătatea somnului la Universitatea Harvard din Statele Unite.

Terapia cognitivă comportamentală poate reduce în mod spectaculos simptomele insomniei în decurs de câteva săptămâni", a scris el în luna martie într-un articol publicat de Facultatea de Medicină din cadrul acestei prestigioase universităţi americane de la periferia oraşului Boston.

Referitor la acoperirea gurii cu bandă adezivă, astfel încât oamenii să respire numai pe nas şi să evite sforăitul şi respiraţia urât mirositoare, nu există studii medicale care să susţină acest lucru, conform unui articol recent al Universităţii George Washington din Statele Unite.

Practica este una periculoasă pentru persoanele care suferă, uneori fără ştie acest lucru, de apnee în somn.

Kathryn Pinkham, o specialistă britanică în insomnii, se declară, de asemenea, "îngrijorată" de aceste "sfaturi de 'sleepmaxxing' distribuite pe platforme precum TikTok, care pot fi în cel mai bun caz inutile, iar în cel mai rău caz periculoase pentru persoanele cu tulburări reale ale somnului".

„Somn perfect"

Oamenii de ştiinţă recunosc că dorinţa de a dormi bine face parte din căutarea legitimă din epoca noastră a bunăstării şi a sănătăţii.

Profesorul Eric Zhou subliniază că „ortosomnia", acea căutare a "somnului perfect", care se poate transforma într-o obsesie şi care "se înscrie în această cultură a 'sleepmaxxing'-ului", reprezintă „o problemă".

Citește și: Mâncătoarele de lalele de pe TikTok au probleme de sănătate: „Am făcut intoxicație... Mă doare urechea, gâtul”. Avertismentul specialiștilor

„Chiar şi cei care dorm bine au parte de nopţi neregulate", a scris el.

În ceea ce priveşte administrarea de melatonină contra insomniei, aceasta practică nu este recomandată de Academia Americană de Medicină a Somnului, care explică într-un articol din 2015 că acest produs farmaceutic este destinat adulţilor care călătoresc cu avionul pentru a reduce efectele nocive ale decalajului orar.

„Nu au nicio bază medicală”

„Sleepmaxxing” aminteşte de o altă tendinţă de pe reţelele de socializare: „looksmaxxing", prin care diverşi influenceri promovează practici menite "să maximizeze" o presupusă formă de frumuseţe masculină.

„Multe dintre aceste sfaturi şi 'trucuri' provin de la novici şi nu au nicio bază medicală", a declarat experta britanică Kathryn Pinkham.

Nu sunt însă singurele trenduri periculoase care circulă în online. O tânără mamă din Rusia și-a fracturat coloana vertebrală după ce a încercat să se alinieze acestora.

Viață sănătoasă

