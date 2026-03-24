search
Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trend periculos în maternități: bebeluși lăsați fără protecția vitaminei K

0
0
Publicat:

Statele Unite se confruntă cu un fenomen care pune în pericol sănătatea publică: pe lângă vaccinare, părinții refuză și administrarea vitaminei K în cazul bebelușilor. Medicii români atrag atenția că și la noi începe să se facă simțită această tendință. ,,Administrarea se face în maternitate, uneori în același timp cu vaccinul antihepatitic B, iar unii părinți confundă această intervenție cu un vaccin și aleg să o refuze", spune Dr. Mihaela Niță, medic specialist pediatru și consultant în lactație certificat internațional. 

vaccinare vaccin seringa foto shutterstock

De ce este importantă vitamina K

,,Vitamina K este o vitamină liposolubilă esențială pentru coagularea sângelui. Ea poate fi obținută din alimentație și este produsă, în mod normal, de flora intestinală. La nou-născuți însă, flora intestinală nu este încă dezvoltată, iar aportul de vitamina K este insuficient în primele zile și săptămâni de viață. Din acest motiv, bebelușii au un risc crescut de deficit de vitamina K, ceea ce poate duce la apariția bolii hemoragice a nou-născutului", explică Dr. Mihaela Niță. 

Afecțiunea se poate manifesta inclusiv prin hemoragii intracraniene, cu potențial fatal. 

,,Prin administrarea profilactică, acest risc este redus aproape complet, făcând din vitamina K una dintre cele mai simple și eficiente intervenții de prevenție în neonatologie", subliniază medicul pediatru. 

Cum se administrează 

Tocmai de aceea, vitamina se administrează de rutină în maternitate, imediat după naștere, ,,cel mai frecvent sub formă de injecție intramusculară, în doză de 1 mg". 

Medicul spune și că:

,,Există și variante de administrare orală, în mai multe doze după naștere, însă acestea nu sunt la fel de eficiente ca administrarea intramusculară, în special în prevenirea formelor tardive ale bolii". 

Tocmai administrarea sub formă de injecție este cea care îi sperie pe unii părinți.

Ce se întâmplă în Statele Unite

În SUA, refuzurile aproape că s-au dublat din 2017 încoace, spre îngrijorarea medicilor: de la  Administrarea de vitamina K la naștere a intrat în rutină acolo încă din 1961, iar specialiștii spun că rezultatele benefice se văd: dacă boala hemoragică afecta la începuturi unul din 60 de nou născuți, acum boala este prevenibilă. 

Părinții care refuză acum vitamina invocă diferite motive: fie spun că își doresc ca lucrurile să decurgă cât mai natural, fie că se tem de posibile efectele, influențați de poveștile alarmante care circulă pe platformele de socializare. 

Situația din România

,,Și în România există situații în care părinții refuză administrarea vitaminei K, deși nu sunt la fel de frecvente ca în alte țări. Un motiv important este faptul că administrarea se face în maternitate, uneori în același timp cu vaccinul antihepatitic B, iar unii părinți confundă această intervenție cu un vaccin și aleg să o refuze. În contextul în care există deja reticență față de vaccinare, această confuzie poate contribui la refuz", explică Dr. Mihaela Niță. 

Cum poate fi combătut fenomenul

Am întrebat-o pe aceasta și care crede că sunt motivele pentru care apare reticența. 

,,Reticența apare în principal din lipsa de informare sau din informații incomplete sau eronate. Mulți părinți nu cunosc rolul vitaminei K și nici riscurile reale ale neadministrării acesteia. De aceea, informarea corectă și timpurie este esențială. Explicațiile oferite de cadrele medicale, inclusiv în cursurile de puericultură sau în discuțiile prenatale, pot face o diferență majoră", spune medicul pediatru. 

Medicul subliniază  impactul pozitiv al consilierii:

„Personal, în cursurile de puericultură pe care le organizez, acord o atenție specială explicării rolului vitaminei K și importanței administrării acesteia la naștere. Am observat că, atunci când părinții primesc informații clare și echilibrate, decizia lor este mult mai informată. Majoritatea părinților pe care i-am întâlnit și care au refuzat administrarea vitaminei K la naștere au regretat ulterior și și-ar fi dorit să fi avut mai multe informații înainte. Este important ca părinții să înțeleagă că administrarea vitaminei K este o măsură de prevenție vitală, sigură și extrem de eficientă. Prin comunicare clară, empatie și consecvență, putem reduce semnificativ acest fenomen de refuz și putem proteja sănătatea nou-născuților."

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
