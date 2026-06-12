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Vremea se schimbă din nou în România. După vijelii și ploi, vin temperaturi tot mai ridicate

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Vremea se va răci vineri și va rămâne instabilă până la finalul săptămânii, dar temperaturile vor crește treptat în următoarele zile. Spre sfârșitul lunii, jumătatea de vest a României ar putea avea parte de o perioadă mai caldă și mai săracă în precipitații.

Fenomen meteo. Foto: Marius Turc. Facebook
Vremea va fi capricioasă spre finalul săptămânii. Foto: Marius Turc. Facebook

Vremea se va răci vineri în mai multe regiuni ale țării, iar ploile torențiale, descărcările electrice și intensificările vântului vor continua să afecteze mai ales jumătatea de est a României, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie.

Vreme capricioasă la final de săptămână

Până sâmbătă dimineața, meteorologii anunță o vreme instabilă în jumătatea de est a țării.

„Vremea va fi în general instabilă în jumătatea de est a teritoriului, unde vor fi înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat posibil vijelii și grindină”, arată meteorologii Andrei Meda și Teodora Cumpanaşu, potrivit ANM.

Temperaturile maxime vor scădea, mai ales în regiunile sudice și estice, și se vor situa între 16 și 26 de grade. Minimele vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, cu valori ușor mai scăzute în estul Transilvaniei.

După episodul de vreme rece, de vineri, temperaturile vor începe să crească treptat, în următoarele zile, chiar dacă aversele nu vor dispărea.

Sâmbătă, 13 iunie, vremea se va încălzi ușor în cea mai mare parte a țării, mai ales în jumătatea de est, iar duminică, maximele vor ajunge până la 30 de grade.

„Temperaturile maxime se vor încadra în general între 22 și 30 de grade”, arată prognoza meteorologilor, pentru duminică.

În vestul și nordul țării și la munte, vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate și este posibil să cadă grindină. Vântul va avea intensificări susținute în zona montană, mai ales la altitudini mari, unde rafalele vor atinge viteze de 80–90 km/h. Intensificări temporare ale vântului sunt prognozate și în Crișana, Maramureș, Transilvania și Banat, precum și pe spații restrânse în Oltenia și nordul Moldovei.

Vreme schimbătoare și în București

În București, vremea va fi instabilă și se va răci semnificativ vineri. Sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

„În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20–30 l/mp. Temperatura maximă va fi de 21–22 de grade, iar cea minimă de 13–14 grade”, informează meteorologii.

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Sâmbătă, temperatura maximă va urca la 25–26 de grade, iar duminică va ajunge la 29–30 de grade. Probabilitatea de ploaie va fi redusă în Capitală la finalul weekendului.

Temperaturile cresc, iar ploile se răresc treptat

În următoarea săptămână vor continua perioadele de instabilitate atmosferică, mai ales după-amiaza și seara, uneori până noaptea târziu. Sunt posibile averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină și cantități de apă de peste 25–30 l/mp în intervale scurte, de una până la trei ore, a precizat, pentru Adevărul, meteorologul Oana Catrina, de la ANM.

Luni, 15 iunie, vremea va fi caldă în majoritatea regiunilor și local călduroasă în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 22 și 31 de grade. Cerul va fi variabil, dar instabilitatea atmosferică nu va dispărea complet.

„Valorile termice vor crește de la o zi la alta, astfel că la finalul intervalului vremea va deveni călduroasă îndeosebi în jumătatea de sud-vest a țării”, arată estimarea ANM pentru intervalul 16–19 iunie.

După episoadele de instabilitate atmosferică din aceste zile, vremea ar putea deveni treptat mai caldă și mai uscată în mai multe regiuni ale țării. Estimările meteorologice realizate pe baza datelor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) indică temperaturi mai ridicate decât cele normale în jumătatea de vest a României, în intervalul 22–29 iunie.

Vremea va rămâne sub semnul instabilității atmosferice specifice sezonului cald, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină.

Vestul României, mai afectat de lipsa precipitațiilor

Spre finalul lunii iunie, temperaturile vor crește în mai multe regiuni ale țării. Estimările meteorologice publicate de ANM pentru următoarele patru săptămâni, bazate pe modelul (ECMWF), arată o vreme mai caldă decât în mod obișnuit în jumătatea de vest a României, în intervalul 22–29 iunie.

„Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată pentru acest interval în jumătatea de vest a țării, iar în rest va fi apropiată de normalul perioadei”, arată estimarea ANM.

În aceeași săptămână, ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit în nordul, vestul și centrul țării, dar și local în sud și est. În Dobrogea, cantitățile de precipitații se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

În săptămâna 29 iunie – 6 iulie, vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării.

„Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, exceptând zona de sud-est a teritoriului, unde vor fi apropiate de normele climatologice ale perioadei”, informează meteorologii.

Potrivit estimărilor meteorologilor, cantitățile de precipitații vor fi scăzute în regiunile vestice și apropiate de normal în restul țării. Semnalul nu indică însă, deocamdată, instalarea unei secete pedologice extreme.

„Momentan, nu putem vorbi despre niciun risc de secetă, cel puțin în perioada imediat următoare. Suntem sub semnul ploilor specifice sezonului cald: perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină”, a explicat Oana Catrina, meteorolog ANM.

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