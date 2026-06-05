Cum va fi vremea în prima lună de vară: zonele lovite de arșiță și secetă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 8 iunie – 6 iulie 2026, iar meteorologii anunță o perioadă caracterizată de temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă a anului în cea mai mare parte a țării. Cele mai afectate de căldură vor fi regiunile vestice, unde sunt așteptate și perioade cu precipitații sub valorile obișnuite.

Potrivit specialiștilor, luna iunie va debuta cu vreme mai caldă decât în mod normal în vestul țării, iar această tendință se va menține pe aproape tot parcursul intervalului analizat.

8 – 15 iunie: Vreme mai caldă în vest și deficit de ploi

În prima săptămână a intervalului, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în jumătatea vestică a țării, în special în extremitatea de vest.

În restul regiunilor, valorile termice se vor situa în jurul mediilor climatologice pentru această perioadă.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi apropiate de normal doar în estul și sudul țării. În celelalte regiuni, în special în vest, meteorologii estimează un deficit de ploi.

Astfel, începutul lunii iunie va aduce condiții mai uscate decât de obicei în Banat, Crișana și local în Transilvania.

15 – 22 iunie: Temperaturi peste medie în vest, centru și sud-vest

A doua săptămână va continua tendința de încălzire.

ANM estimează că temperaturile medii vor fi ușor peste valorile normale în regiunile vestice, sud-vestice și centrale ale țării. În restul teritoriului, vremea va rămâne apropiată de normalul perioadei.

Spre deosebire de prima săptămână, precipitațiile vor avea un regim echilibrat, fiind estimate valori apropiate de cele specifice perioadei în toate regiunile.

Aceasta înseamnă că ploile vor reveni la un nivel normal pentru luna iunie, fără excese sau deficite importante.

22 – 29 iunie: Cea mai caldă perioadă din interval

Potrivit meteorologilor, săptămâna 22 – 29 iunie va fi cea mai caldă din întreaga perioadă analizată.

Temperaturile medii vor depăși valorile climatologice în aproape toată țara, cu excepția regiunilor sud-estice, unde se vor menține în jurul normalului.

Cele mai mari abateri pozitive sunt așteptate în vestul României, unde valorile termice ar putea depăși frecvent mediile specifice sfârșitului de iunie.

În privința precipitațiilor, acestea vor fi ușor deficitare în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării se vor situa în limite normale.

29 iunie – 6 iulie: Căldura persistă la începutul lunii iulie

Ultima săptămână a intervalului menține tendința de vreme mai caldă decât în mod obișnuit.

ANM estimează temperaturi medii ușor peste cele normale în majoritatea regiunilor, cu accent tot pe vestul țării, unde influența maselor de aer cald va fi mai pronunțată.

În schimb, precipitațiile vor reveni la valori apropiate de normal la nivel național, fără diferențe semnificative între regiuni.