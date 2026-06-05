search
Vineri, 5 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum va fi vremea în prima lună de vară: zonele lovite de arșiță și secetă

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 8 iunie – 6 iulie 2026, iar meteorologii anunță o perioadă caracterizată de temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă a anului în cea mai mare parte a țării. Cele mai afectate de căldură vor fi regiunile vestice, unde sunt așteptate și perioade cu precipitații sub valorile obișnuite.

Cum va fi vremea în următoarea lună. FOTO: Shutterstock
Cum va fi vremea în următoarea lună. FOTO: Shutterstock

Potrivit specialiștilor, luna iunie va debuta cu vreme mai caldă decât în mod normal în vestul țării, iar această tendință se va menține pe aproape tot parcursul intervalului analizat.

8 – 15 iunie: Vreme mai caldă în vest și deficit de ploi

În prima săptămână a intervalului, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în jumătatea vestică a țării, în special în extremitatea de vest.

În restul regiunilor, valorile termice se vor situa în jurul mediilor climatologice pentru această perioadă.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi apropiate de normal doar în estul și sudul țării. În celelalte regiuni, în special în vest, meteorologii estimează un deficit de ploi.

Astfel, începutul lunii iunie va aduce condiții mai uscate decât de obicei în Banat, Crișana și local în Transilvania.

15 – 22 iunie: Temperaturi peste medie în vest, centru și sud-vest

A doua săptămână va continua tendința de încălzire.

ANM estimează că temperaturile medii vor fi ușor peste valorile normale în regiunile vestice, sud-vestice și centrale ale țării. În restul teritoriului, vremea va rămâne apropiată de normalul perioadei.

Spre deosebire de prima săptămână, precipitațiile vor avea un regim echilibrat, fiind estimate valori apropiate de cele specifice perioadei în toate regiunile.

Aceasta înseamnă că ploile vor reveni la un nivel normal pentru luna iunie, fără excese sau deficite importante.

22 – 29 iunie: Cea mai caldă perioadă din interval

Potrivit meteorologilor, săptămâna 22 – 29 iunie va fi cea mai caldă din întreaga perioadă analizată.

Temperaturile medii vor depăși valorile climatologice în aproape toată țara, cu excepția regiunilor sud-estice, unde se vor menține în jurul normalului.

Cele mai mari abateri pozitive sunt așteptate în vestul României, unde valorile termice ar putea depăși frecvent mediile specifice sfârșitului de iunie.

În privința precipitațiilor, acestea vor fi ușor deficitare în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării se vor situa în limite normale.

29 iunie – 6 iulie: Căldura persistă la începutul lunii iulie

Ultima săptămână a intervalului menține tendința de vreme mai caldă decât în mod obișnuit.

ANM estimează temperaturi medii ușor peste cele normale în majoritatea regiunilor, cu accent tot pe vestul țării, unde influența maselor de aer cald va fi mai pronunțată.

În schimb, precipitațiile vor reveni la valori apropiate de normal la nivel național, fără diferențe semnificative între regiuni.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mărturia cutremurătoare a femeii rănite de drona rusească în blocul din Galați: Am strigat copilul, l-am împins pe lângă foc, să ieșim
digi24.ro
image
Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să conducă Guvernul României
stirileprotv.ro
image
S-a înființat bursa locurilor de muncă pentru pușcăriași. Există inclusiv oferte de la corporații
gandul.ro
image
Nicușor Dan explică de ce l-a ales pe Tomac în funcția de premier
mediafax.ro
image
Ce proprietăți dețin, de fapt, Mariana Bitang și Octavian Bellu. Cum arată vila în care locuiesc antrenorii iubiți de milioane de români
fanatik.ro
image
Cazul „Matias”, băiatul din Dumbrăvița, Timiș, spulberat de mașină pe o stradă fără trotuare. Primăria a făcut exproprieri pentru asfaltare, dar fără spații pentru pietoni
libertatea.ro
image
„În următorii ani, poate chiar câteva decenii, ne vom afla într-o stare de război”, susține unul dintre cei mai cunoscuți spioni ruși
digi24.ro
image
Avocatul familiei a confirmat zvonurile: au divorțat!
gsp.ro
image
E oficial: Federația a exclus-o din competiție pe fosta adversară a FCSB-ului! "Ceva inacceptabil"
digisport.ro
image
Puya se retrage din muzică. Anunțul a fost făcut chiar de către artist. „Gata. Pensie!”
click.ro
image
Găsit premier, caut majoritate. Surse: Cine va ocupa ministerele cheie în Guvernul Tomac
antena3.ro
image
Explodează tarifele la asigurările auto. ASF a publicat noile tarife pentru RCA. Cât ajung de acum să plătească şoferii
zf.ro
image
Misiune aproape imposibilă pentru Tomac: 233 de voturi în 10 zile. În ce condiţii va vota PSD noul guvern
observatornews.ro
image
Milionarul și-a recuperat cu executorul judecătoresc Rollsul și acaretele de la fosta! Despărțire-ȘOC în showbiz
cancan.ro
image
Ce pensie a primit un pensionar cu 12 ani lucrați în condiții normale și 9 ani de grupe? Cum se face calculul?
newsweek.ro
image
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
prosport.ro
image
7 semne că un anunț de cazare de pe Booking ar putea fi fals. Ce trebuie să verifici înainte să plătești
playtech.ro
image
Petrolul Ploiești se transformă în pașalâc! Trei jucători ar putea pleca în Turcia
fanatik.ro
image
De ce folosesc Kosovo și Muntenegru euro, deși nu sunt membre UE și nici nu au aderat la moneda unică. Euroizarea unilaterală și dezavantajele ei
ziare.com
image
Surpriză de proporții: Franța a luat bătaie la ea acasă, chiar înainte să înceapă Cupa Mondială!
digisport.ro
image
Unul dintre cele mai circulate pasaje din București va intra în șantier. Lucrările sunt estimate la 33 de luni
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Eugen Tomac şi-a dat DEMISIA!
romaniatv.net
image
Bani mai mulți la pensie. Documentele care trebuie depuse de pensionari pentru a beneficia de majorare
mediaflux.ro
image
Daniel Bîrligea a cerut-o în căsătorie pe Antonia: „Cel mai categoric «da» din viața mea”
gsp.ro
image
Cum arată biserica de 20 de milioane de euro a lui Becali. Lăcașul sfânt e pictat în aur, iar clopotele au fost aduse din Rusia. Oricine poate intra să o vadă
actualitate.net
image
VIDEO | Andreea Bostănică, în ambulanță după bătaia cu Ana Beregoi. Sora Iulianei Beregoi, plină de sânge pe la ochi: „M-a bătut cu pumnii în cap / Îmi e frică de tine”
actualitate.net
image
18 ani fără Anca Parghel. Ce stă scris pe mormântul artistei din Cimitirul Bellu și cum îi apare în vis fiului ei: „Uneori e tristă...”
click.ro
image
Ce meniu a avut Aurelian Temișan la reinterpretarea nunții cu Monica Davidescu. Preotul care i-a cununat acum 20 de ani a oficiat o nouă slujbă lângă piscină
click.ro
image
Teo Trandafir, în lacrimi după mărturisirea făcută de Maia. Ce i-a spus fiica sa: „Cu prețul vieții”
click.ro
Claudia Cardinale interpretând o pe Pauline Bonaparte, Profimedia (1) jpg
Prințesa desfrânată, cu talie de viespe, scandaloasă, imposibil de ignorat. Nu mânca decât bărbați pe pâine și a șocat aristocrația vremurilor
okmagazine.ro
Jennifer Aniston, Brad Pitt foto Profimedia jpg
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț
clickpentrufemei.ro
Sosirea celor doi semnatari maghiari, Agost Benárd și Alfréd Drasche-Lázár, la palatul Trianon din Versailles, la 4 iunie 1920 (© Gallica Digital Library)
Semnarea Tratatului de la Trianon: Recunoașterea internațională a Marii Unirii de la Alba Iulia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre divorțul Nicoletei Luciu! Vedeta a făcut anunțul live pe TikTok
image
18 ani fără Anca Parghel. Ce stă scris pe mormântul artistei din Cimitirul Bellu și cum îi apare în vis fiului ei: „Uneori e tristă...”

OK! Magazine

image
Familia regală în alertă maximă, starea viitoarei regine se agravează! Prințesa, extrem de bolnavă, a ajuns la spital

Click! Pentru femei

image
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț

Click! Sănătate

image
Începi să uiţi tot mai des? Iată ce te poate ajuta!