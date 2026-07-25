 Șeful ATI Neonatală de la Marie Curie, avertisment dramatic: „Vor mai muri copii. Deblocarea posturilor nu rezolvă nimic” | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 25 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Șeful ATI Neonatală de la Marie Curie, avertisment dramatic: „Vor mai muri copii. Deblocarea posturilor nu rezolvă nimic”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Șeful Secției ATI Neonatală de la Spitalul „Marie Curie”, Cătălin Cîrstoveanu, avertizează că deblocarea celor 22 de posturi de asistenți medicali nu va rezolva criza din secție. Medicul spune că lipsa personalului calificat continuă să pună în pericol viața nou-născuților și susține că, în lipsa unor măsuri sistemice, „vor mai muri copii”.

Șeful ATI Neonatală de la Marie Curie: „Vor mai muri copii”. FOTO: Shutterstock
Șeful ATI Neonatală de la Marie Curie: „Vor mai muri copii”. FOTO: Shutterstock

Declarațiile vin după ce, vineri, 24 iulie un al doilea bebeluș dintre cei nouă aflați pe lista de așteptare pentru un loc la Terapie Intensivă Neonatală a murit.

„Și vor mai muri. Evident că nu se rezolvă. Pentru unii e doar statistică. O statistică pentru unii, o necredință pentru alții. Trebuia să spun mai demult și mai clar. Altfel, cum se explică atâția morți pe o listă de așteptare? Eu nu permit să se spună neadevăruri”, a declarat medicul la Digi24.

Guvernul a aprobat joi organizarea concursurilor pentru ocuparea a 22 de posturi vacante de asistenți medicali, măsură care ar permite redeschiderea a cinci paturi ATI închise din lipsă de personal.

Cîrstoveanu spune însă că problema este mult mai profundă.

„Dacă mâine pleacă alte două asistente, n-am rezolvat nimic. E o problemă a sistemului. Pentru mine, asta denotă o neînțelegere a situației”, a explicat medicul.

Acesta a subliniat că spitalele nu pot fi tratate după aceleași criterii, deoarece gradul de complexitate al cazurilor diferă de la o unitate la alta.

„Sunt spitale care au grad de ocupare de 10%, sunt spitale care au grad de ocupare de 20%, sunt unele care au 100%. Secția noastră are grad de ocupare de 100%. Asta poate denota ceva pentru cineva care trebuie să înțeleagă din cifre anumite lucruri”, a afirmat șeful secției ATI Neonatală.

Medicul a dezvăluit că pe lista de așteptare se află deja un nou-născut prematur aflat într-o situație critică.

„Mai avem acum un copil prematur, foarte mic, iar colegii ne-au spus că probabil este vorba despre o transpoziție de mari vase. Este foarte posibil ca într-o săptămână sau două să moară, dacă acesta este diagnosticul. Încă nu știm, urmează doar să stabilim diagnosticul, pentru că nu putem să îl preluăm”, a avertizat Cîrstoveanu.

Șeful secției susține că una dintre cele mai mari probleme este păstrarea personalului calificat și atragerea unor noi asistenți medicali.

„M-am interesat pe șantier cât câștigă un rigipsar și un macaragiu și am văzut că depășesc cu mult salariul asistentei mele de la reanimare, care are spor de 75%. Cine vine pe 4.000 de lei într-o secție de reanimare? Cine este dispus să aibă atâta responsabilitate, să stea 12 ore în picioare? Uneori nici nu beau apă. Evident că nimeni”, a spus medicul.

Acesta a atras atenția și asupra dificultății de a înlocui rapid personalul specializat.

„De unde să găsesc eu asistente instantaneu în locul celor care au plecat? Sunt asistente debutante care vin la examene și iau nota unu. Sunt asistente debutante care vin și nu știu să scrie în limba română. Astfel de asistenți vreau lângă un pacient aflat în stare critică? Mai ales când vorbim despre copii”, a concluzionat Cătălin Cîrstoveanu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Vor mai muri copii”. Avertismentul sumbru al medicului Cîrstoveanu
digi24.ro
image
Trei directori din companii de stat de armament au fost reţinuţi pentru luare de mită. 500.000 de euro, găsiți la percheziţii
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan a anunțat că a fost doborâtă încă o dronă în România. Incidentul a avut loc la 10 kilometri de Sfântu Gheorghe
gandul.ro
image
Diferențe uriașe în dezvoltarea economică din Europa. Cât e averea medie pe adult
mediafax.ro
image
Totul pentru Liga Campionilor! Cum joacă U Craiova cu Dinamo. Coelho schimbă toată echipa. Exclusiv
fanatik.ro
image
Marii câștigători ai legii salarizării unitare: parlamentarii. Lefuri mărite în următorii ani cu sume cuprinse în 5.000 și 7.000 de lei
libertatea.ro
image
Când s-a schimbat relația lui Zelenski cu Trump: „A fost un moment istoric”
digi24.ro
image
Soția lui Andrei Ivan a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
gsp.ro
image
FOTO Doi campioni mondiali, pe prima pagină în Spania: ”S-au afișat împreună”. Unul dintre ei e căsătorit și are un copil
digisport.ro
image
Semnal de alarmă pentru părinții care își lasă copiii minori la festivaluri. Psiholog: „E o greşeală şi o iresponsabilitate”
click.ro
image
Prințul saudit descoperit fără viață într-un hotel de lux din Londra a murit din cauza unui amestec de alcool și droguri
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
observatornews.ro
image
Video halucinant: momentul în care drona este doborâtă de un avion de luptă: 'Ce e asta, mă?'
cancan.ro
image
Un pensionar cu 14 ani munciți ia pensie zero lei. O persoană care nu a muncit deloc câștigă 500 lei
newsweek.ro
image
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
prosport.ro
image
Cum îți dai seama că pensia a fost calculată greșit. Ce perioade de muncă sunt omise cel mai des la calculul pensiei
playtech.ro
image
De ce nu apare niciodată în public sora lui Lamine Yamal. Ce se întâmplă, de fapt, cu Baraa
fanatik.ro
image
Cum poate fi ținut partidul AUR departe de Palatul Victoria: „Un guvern minoritar este o soluție mai bună”
ziare.com
image
Daniela Roba a auzit ce a spus din închisoare soțul care a desfigurat-o cu ciocanul și nu a mai rezistat: ”E ireal așa ceva!”
digisport.ro
image
Ce legătură există între medicamentele pentru slăbit și căderea părului. Adevărul despre efectele secundare
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Scandal uriaş, şocul momentului în politică
romaniatv.net
image
ANAF începe să emită deciziile de impunere pentru o categorie de români. Cine trebuie să se prezinte la unitatea fiscală începând de luni, 27 iulie
mediaflux.ro
image
Soția lui Andrei Ivan, fosta gimnastă, a încins Instagramul din Vietnam. Apariția care a atras toate privirile
gsp.ro
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
Maia Morgenstern, un strigăt de disperare pentru societate după moartea bebelușilor care așteptau un loc la ATI la Marie Curie: „Aveți idee cât rău ați făcut?”
actualitate.net
image
Investiție colosală la poalele Făgărașului. Un oraș aproape pustiu va fi readus la viață în urma a două investiții importante
click.ro
image
Codul discret pe care piloții îl folosesc pentru a semnala o problemă la bordul avioanelor
click.ro
image
Tragedie cumplită. O influenceriță a murit în urma unei intervenții chirurgicale estetice
click.ro
Guan Xiaotong, GettyImages (5) jpg
Cere și ți se va da! Frustrată că ea se culca doar cu un bărbat, Prințesa și-a dorit harem, sfidând toate normele vremurilor
okmagazine.ro
Cartofi gratinati Sursa foto shutterstock 1509363071 jpg
Cartofi gratinați. Sunt gata în 30 de minute!
clickpentrufemei.ro
Fabrica „Hess” (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria primei fabrici de ciocolată din Brașov, deschisă la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cătălin Măruță, surpriză de lux pentru Andra în Marbella. Cât costă o cină în restaurantul ales
image
Investiție colosală la poalele Făgărașului. Un oraș aproape pustiu va fi readus la viață în urma a două investiții importante

OK! Magazine

image
Cere și ți se va da! Frustrată că ea se culca doar cu un bărbat, Prințesa și-a dorit harem, sfidând toate normele vremurilor

Click! Pentru femei

image
Salata de vară pe care Natalie Portman o mânca la fiecare masă, în copilărie. E atât de simplu de făcut!

Click! Sănătate

image
5 lucruri de făcut înainte de culcare pentru a-ți scădea tensiunea arterială