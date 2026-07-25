Șeful ATI Neonatală de la Marie Curie, avertisment dramatic: „Vor mai muri copii. Deblocarea posturilor nu rezolvă nimic”

Șeful Secției ATI Neonatală de la Spitalul „Marie Curie”, Cătălin Cîrstoveanu, avertizează că deblocarea celor 22 de posturi de asistenți medicali nu va rezolva criza din secție. Medicul spune că lipsa personalului calificat continuă să pună în pericol viața nou-născuților și susține că, în lipsa unor măsuri sistemice, „vor mai muri copii”.

Declarațiile vin după ce, vineri, 24 iulie un al doilea bebeluș dintre cei nouă aflați pe lista de așteptare pentru un loc la Terapie Intensivă Neonatală a murit.

„Și vor mai muri. Evident că nu se rezolvă. Pentru unii e doar statistică. O statistică pentru unii, o necredință pentru alții. Trebuia să spun mai demult și mai clar. Altfel, cum se explică atâția morți pe o listă de așteptare? Eu nu permit să se spună neadevăruri”, a declarat medicul la Digi24.

Guvernul a aprobat joi organizarea concursurilor pentru ocuparea a 22 de posturi vacante de asistenți medicali, măsură care ar permite redeschiderea a cinci paturi ATI închise din lipsă de personal.

Cîrstoveanu spune însă că problema este mult mai profundă.

„Dacă mâine pleacă alte două asistente, n-am rezolvat nimic. E o problemă a sistemului. Pentru mine, asta denotă o neînțelegere a situației”, a explicat medicul.

Acesta a subliniat că spitalele nu pot fi tratate după aceleași criterii, deoarece gradul de complexitate al cazurilor diferă de la o unitate la alta.

„Sunt spitale care au grad de ocupare de 10%, sunt spitale care au grad de ocupare de 20%, sunt unele care au 100%. Secția noastră are grad de ocupare de 100%. Asta poate denota ceva pentru cineva care trebuie să înțeleagă din cifre anumite lucruri”, a afirmat șeful secției ATI Neonatală.

Medicul a dezvăluit că pe lista de așteptare se află deja un nou-născut prematur aflat într-o situație critică.

„Mai avem acum un copil prematur, foarte mic, iar colegii ne-au spus că probabil este vorba despre o transpoziție de mari vase. Este foarte posibil ca într-o săptămână sau două să moară, dacă acesta este diagnosticul. Încă nu știm, urmează doar să stabilim diagnosticul, pentru că nu putem să îl preluăm”, a avertizat Cîrstoveanu.

Șeful secției susține că una dintre cele mai mari probleme este păstrarea personalului calificat și atragerea unor noi asistenți medicali.

„M-am interesat pe șantier cât câștigă un rigipsar și un macaragiu și am văzut că depășesc cu mult salariul asistentei mele de la reanimare, care are spor de 75%. Cine vine pe 4.000 de lei într-o secție de reanimare? Cine este dispus să aibă atâta responsabilitate, să stea 12 ore în picioare? Uneori nici nu beau apă. Evident că nimeni”, a spus medicul.

Acesta a atras atenția și asupra dificultății de a înlocui rapid personalul specializat.

„De unde să găsesc eu asistente instantaneu în locul celor care au plecat? Sunt asistente debutante care vin la examene și iau nota unu. Sunt asistente debutante care vin și nu știu să scrie în limba română. Astfel de asistenți vreau lângă un pacient aflat în stare critică? Mai ales când vorbim despre copii”, a concluzionat Cătălin Cîrstoveanu.