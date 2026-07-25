Averea de 36 de milioane de euro a unei foste mari campioane din tenis s-a evaporat peste noapte. A ajuns la închisoare din cauza fostului soț: „Sunt o victimă!”

Fosta mare campioană de tenis Arantxa Sanchez Vicario, ajunsă la 54 de ani, traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa după ce și-a pierdut aproape întreaga avere, estimată la 36 de milioane de euro.

Multipla câștigătoare de Grand Slam susține că responsabilitatea pentru situația financiară în care a ajuns îi aparține fostului soț.

Campioana care a triumfat la Roland Garros în 1989, 1994 și 1998, precum și la US Open în 1994, a declarat că nu s-a ocupat niciodată de administrarea banilor, această sarcină revenindu-i lui Josep Santacana, omul de afaceri cu care a fost căsătorită între 2008 și 2019. Cei doi au împreună doi copii, însă despărțirea lor a fost urmată de un lung șir de probleme juridice și financiare.

A fost condamnată la doi ani de închisoare

După divorț, numele fostului lider mondial WTA a ajuns în atenția autorităților. Procurorii au acuzat-o că ar fi ascuns bunuri pentru a evita plata unei datorii către Banca Luxemburgului. Invitată în emisiunea Universo Callejo, Arantxa a afirmat că fostul partener este adevăratul responsabil pentru deciziile financiare care au dus la acest deznodământ.

În cele din urmă, instanța a condamnat-o la doi ani de închisoare cu suspendare, după ce, inițial, primise o pedeapsă de trei ani și jumătate cu executare. Pentru a evita detenția, fosta jucătoare de tenis a fost obligată să achite către instituția bancară prejudiciată suma de 5,5 milioane de lire sterline.

„Am avut încredere în el, iar banii au dispărut! Am fost o victimă!”

Impactul emoțional a fost atât de puternic încât fosta mare jucătoare de tenis a decis să apeleze la sprijin psihologic. Ea a dezvăluit că a început ședințe de terapie pentru a reuși să facă față perioadei dificile și consecințelor generate de acest scandal.

„Am avut încredere în fostul meu soț pentru că era tatăl copiilor mei. M-am îndrăgostit orbește, iar el nu mai este chiar persoana pe care o știam. Este adevărat, aceasta este suma care a apărut în presă (n.r. - 36.000.000 de euro). M-am concentrat pe tenis și nu am gestionat niciodată partea financiară pentru că nu am știut cum.

Am avut încredere în el, iar banii au dispărut. Am rămas eu să suport întreaga povară. Nu am ajuns la închisoare pentru că plătesc băncii 50% din câștigurile mele. Mă supun, chiar dacă în adâncul sufletului meu știu că am fost o victimă. A fost un șoc. A trebuit să merg la terapie. Nu-mi venea să cred. A fost ca și cum m-aș fi trezit dintr-un vis și m-aș fi gândit: «Nu mi se poate întâmpla mie asta»!”, a declarat fosta sportivă, retrasă din activitate în anul 2004, conform The Sun.

După încheierea carierei de jucătoare, Arantxa Sanchez Vicario a ales să rămână aproape de tenis. Fosta campioană s-a orientat către antrenorat, activitate pe care o desfășoară și în prezent în Statele Unite, unde pregătește sportivi și își valorifică experiența acumulată de-a lungul unei cariere impresionante.