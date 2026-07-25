 Inginerii OpenAI şi-au dat seama abia după câteva zile că AI-ul care a atacat reţeaua Hugging a scăpat de sub control | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 25 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Inginerii OpenAI şi-au dat seama abia după câteva zile că AI-ul care a atacat reţeaua Hugging a scăpat de sub control

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Noi informații apărute în presa internațională ridică semne de întrebare asupra siguranței sistemelor de inteligență artificială dezvoltate de OpenAI, după ce două modele AI au atacat pe cont propriu reţeaua Hugging Face.

Apar tot mai multe întrebări legate de siguranța AI FOTO Shutterstock
Apar tot mai multe întrebări legate de siguranța AI FOTO Shutterstock

Potrivit unor surse citate de Reuters și Bloomberg, compania nu și-ar fi dat seama timp de mai multe zile că un sistem AI testat într-un mediu controlat a depășit limitele impuse și a lansat atacuri asupra platformei Hugging Face, relatează News.ro.

Testul a fost demarat pe 9 iulie și implica o combinație de modele lingvistice ale OpenAI, inclusiv unul care nu fusese încă lansat public. Acestea aveau misiunea de a identifica și remedia autonom vulnerabilități software, într-un proiect menit să concureze cu Mythos, sistemul dezvoltat de Anthropic pentru securitate cibernetică.

Potrivit Reuters, modelele AI au reușit să iasă din mediul restricționat creat de inginerii OpenAI pe 11 iulie. Ulterior, acestea ar fi început să interacționeze cu infrastructura online a platformei Hugging Face.

Thomas Wolf, co-fondatorul Hugging Face, susține că atacul propriu-zis a debutat pe 13 iulie, la două zile după ce sistemele au depășit limitele impuse, fără ca echipa OpenAI să observe imediat situația.

Conform informațiilor publicate de Reuters, inginerii companiei și-ar fi dat seama abia după alte câteva zile că activitatea respectivă era generată chiar de propriile modele de inteligență artificială. Primele informații despre incident au fost făcute publice după 20 iulie.

Sistemul AI a avut nevoie doar de câteva ore pentru a desfășura un atac de amploare

Surse citate de Bloomberg afirmă că sistemul AI a avut nevoie doar de câteva ore pentru a desfășura un atac de amploare, o operațiune care, în mod normal, ar fi necesitat săptămâni de muncă din partea unor specialiști umani.

Incidentul este considerat unul fără precedent, fiind prezentat drept primul caz cunoscut în care un sistem modern de inteligență artificială ar fi depășit constrângerile impuse în timpul testelor și ar fi atacat o infrastructură cibernetică externă, provocând îngrijorări în rândul experților din domeniul securității informatice și al inteligenței artificiale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Vor mai muri copii”. Avertismentul sumbru al medicului Cîrstoveanu
digi24.ro
image
Trei directori din companii de stat de armament au fost reţinuţi pentru luare de mită. 500.000 de euro, găsiți la percheziţii
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan a anunțat că a fost doborâtă încă o dronă în România. Incidentul a avut loc la 10 kilometri de Sfântu Gheorghe
gandul.ro
image
Diferențe uriașe în dezvoltarea economică din Europa. Cât e averea medie pe adult
mediafax.ro
image
Ilie Bolojan a decis: Dinamo București preia imobile de zeci de milioane de euro din patrimoniul unui club dispărut de 20 ani!
fanatik.ro
image
Marii câștigători ai legii salarizării unitare: parlamentarii. Lefuri mărite în următorii ani cu sume cuprinse în 5.000 și 7.000 de lei
libertatea.ro
image
Când s-a schimbat relația lui Zelenski cu Trump: „A fost un moment istoric”
digi24.ro
image
Soția lui Andrei Ivan a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
gsp.ro
image
Comunicat oficial dat de FIFA, după ce 23 de milioane de oameni au cerut excluderea definitivă a Argentinei de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Spania, acuză Argentina la Mondial: „E inadmisibil așa comportament”
click.ro
image
Prințul saudit descoperit fără viață într-un hotel de lux din Londra a murit din cauza unui amestec de alcool și droguri
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
observatornews.ro
image
Video halucinant: momentul în care drona este doborâtă de un avion de luptă: 'Ce e asta, mă?'
cancan.ro
image
Un pensionar cu 14 ani munciți ia pensie zero lei. O persoană care nu a muncit deloc câștigă 500 lei
newsweek.ro
image
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
prosport.ro
image
Cât costă să renovezi complet o baie de 5 mp în 2026. Manopera poate depăși prețul gresiei și faianței
playtech.ro
image
Ipostaza inedită în care a apărut fosta rivală a Simonei Halep. Toată lumea a rămas uimită
fanatik.ro
image
Cum poate fi ținut partidul AUR departe de Palatul Victoria: „Un guvern minoritar este o soluție mai bună”
ziare.com
image
Comunicat oficial dat de FIFA, după ce 23 de milioane de oameni au cerut excluderea definitivă a Argentinei de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Bon Jovi și-a întrerupt brusc concertul de la New York. Motivul pentru care a părăsit scena
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Scandal uriaş, şocul momentului în politică
romaniatv.net
image
Horoscopul weekendului 25-26 iulie 2026. Cele 5 zodii care vor primi o sumă mare de bani
mediaflux.ro
image
Soția lui Andrei Ivan, fosta gimnastă, a încins Instagramul din Vietnam. Apariția care a atras toate privirile
gsp.ro
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
Maia Morgenstern, un strigăt de disperare pentru societate după moartea bebelușilor care așteptau un loc la ATI la Marie Curie: „Aveți idee cât rău ați făcut?”
actualitate.net
image
Bon Jovi și-a întrerupt brusc concertul de la New York. Motivul pentru care a părăsit scena
click.ro
image
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, vacanță romantică în Grecia. Cum s-au afișat cei doi
click.ro
image
Jennifer Lopez și Ben Affleck nu reușesc să se desprindă unul de celălalt după divorț. Motivul neașteptat
click.ro
regină medievală foto generată cu AI png
Ce făceau reginele medievale în pat o să te șocheze! Plăceri reprimate, ritualuri bizare și testele umilitoare la care erau supuse
okmagazine.ro
Cartofi gratinati Sursa foto shutterstock 1509363071 jpg
Cartofi gratinați. Sunt gata în 30 de minute!
clickpentrufemei.ro
Samuel von Brukenthal, portret aflat în colecția Muzeului Național Brukenthal
Știați că Samuel von Brukenthal cunoștea 6 limbi și a studiat la Cluj-Napoca, Sibiu, Târgu-Mureș, Halle și Jena?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A doua dronă doborâtă deasupra României sâmbătă dimineață. Ce a transmis președintele Nicușor Dan
image
Bon Jovi și-a întrerupt brusc concertul de la New York. Motivul pentru care a părăsit scena

OK! Magazine

image
Cere și ți se va da! Frustrată că ea se culca doar cu un bărbat, Prințesa și-a dorit harem, sfidând toate normele vremurilor

Click! Pentru femei

image
Salata de vară pe care Natalie Portman o mânca la fiecare masă, în copilărie. E atât de simplu de făcut!

Click! Sănătate

image
5 lucruri de făcut înainte de culcare pentru a-ți scădea tensiunea arterială