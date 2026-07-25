Dacă visezi la peisajele spectaculoase ale Coastei Amalfi, dar nu și la aglomerația și costurile ridicate, există o alternativă tot mai apreciată de turiști. Insula Ischia, situată în Golful Napoli, este descrisă de mulți călători drept unul dintre cele mai frumoase și încă insuficient descoperite locuri din Italia, oferind plaje, ape termale și cazare la prețuri mai accesibile.

1/7 Ischia, Italia FOTO Shutterstock

Coasta Amalfi rămâne una dintre cele mai căutate destinații din Italia, datorită stâncilor spectaculoase, satelor colorate și panoramelor asupra Mării Tireniene. Popularitatea zonei vine însă la pachet cu hoteluri scumpe, restaurante foarte solicitate și un număr mare de turiști, mai ales în sezonul estival, relatează Express.

La doar o scurtă călătorie cu feribotul din Napoli, insula Ischia oferă un peisaj mediteranean asemănător, dar într-o atmosferă mult mai relaxată. Insula este renumită pentru vegetația luxuriantă, plajele cu nisip fin și izvoarele termale naturale, folosite încă din Antichitate pentru proprietățile lor terapeutice.

Turiștii care vizitează Ischia au numit-o «cel mai bine păstrat secret» al Italiei. Un vizitator din Țara Galilor a descris insula pitorească scriind: «Am vizitat Ischia timp de o săptămână la sfârșitul lunii august / începutul lunii septembrie și s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. O insulă superbă în Golful Napoli, a cărei experiență poate fi rezumată astfel: Sorrento fără zgomot și agitație și Capri fără prețuri exagerate.».

Vizitatorii pot alege dintre numeroase centre spa, piscine cu apă termală și izvoare naturale încălzite geotermal, atracții care au făcut din Ischia una dintre cele mai cunoscute destinații balneare din Italia.

Patru orașe, patru experiențe diferite

Insula este împărțită în mai multe localități, fiecare cu propriul farmec.

Ischia Porto este principala poartă de intrare pe insulă și concentrează cele mai multe restaurante, magazine și portul turistic.

Forio este preferat pentru plajele sale întinse, apusurile spectaculoase și centrul istoric cu străduțe înguste.

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Sant'Angelo, un fost sat pescăresc, este cunoscut pentru atmosfera liniștită și faptul că accesul autoturismelor este restricționat.

Lacco Ameno atrage vizitatorii datorită celebrei formațiuni stâncoase în formă de ciupercă, unul dintre simbolurile insulei.

Vacanțe mai accesibile

Un alt avantaj îl reprezintă costurile. Față de Coasta Amalfi, unde tarifele hotelurilor cresc semnificativ în sezon, Ischia oferă, în general, opțiuni de cazare mai prietenoase cu bugetul. Pe insulă predomină hotelurile de familie și unitățile boutique, ceea ce contribuie atât la prețuri mai competitive, cât și la o atmosferă autentică.

Peisajele spectaculoase ale insulei au atras și industria cinematografică. Ischia a fost una dintre locațiile folosite pentru filmările producției „The Talented Mr. Ripley” (1999), în care au jucat Matt Damon, Jude Law și Gwyneth Paltrow. Unele scene au fost realizate într-un restaurant local, devenit ulterior un punct de atracție pentru fanii filmului.

Pentru turiștii care își doresc farmecul sudului Italiei fără aglomerația specifică destinațiilor celebre, Ischia devine tot mai des alegerea preferată, combinând peisajele spectaculoase cu o atmosferă relaxată și costuri mai reduse.