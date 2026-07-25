„Sunt idioți”. Reacția furibundă a șefului Ryanair la adresa europarlamentarilor, după noile reguli pentru bagajele de mână

Directorul executiv al Ryanair, Michael O'Leary, a criticat dur noile reglementări adoptate de Parlamentul European privind drepturile pasagerilor aerieni, susținând că acestea vor duce la scumpirea biletelor și vor crea confuzie în rândul călătorilor. Șeful celei mai mari companii aeriene low-cost din Europa i-a numit pe europarlamentari „idioți” și a calificat noile norme drept „stupide”.

Noile reguli obligă companiile aeriene să includă în prețul de bază al biletului și costul unui al doilea bagaj de mână, astfel încât pasagerii să cunoască de la început costul total al călătoriei.

Potrivit lui O'Leary, modificările vor afecta modul în care companiile low-cost își afișează tarifele și vor face ca prețurile de pornire să fie considerabil mai mari.

„Peste noapte, veți face companiile aeriene europene să pară și mai puțin competitive decât sunt astăzi. Cel mai mic tarif al nostru astăzi este, să spunem, 23 de euro, iar dacă doriți să aduceți un bagaj de mână plătiți 70 de euro. În viitor, cel mai mic preț pe care îl vom putea afișa va fi 93 de euro, iar dedesubt vom scrie că puteți reduce prețul cu 70 de euro dacă nu aduceți al doilea bagaj de mână”, a declarat șeful Ryanair.

Acesta susține că schimbarea nu va reduce costurile pentru pasageri, ci doar va modifica modul în care sunt prezentate tarifele.

„Nu există loc pentru două bagaje de mână de fiecare pasager”

Michael O'Leary afirmă că noile reguli ignoră limitele fizice ale aeronavelor.

Potrivit acestuia, compartimentele pentru bagaje nu pot găzdui câte două bagaje de mână pentru fiecare pasager, motiv pentru care companiile limitează accesul la bagajele mari prin sistemul de îmbarcare prioritară.

Atac dur la adresa Parlamentului European

CEO-ul Ryanair a lansat și un atac direct la adresa europarlamentarilor, susținând că aceștia nu țin cont de preferințele pasagerilor.

„Aceste noi reguli reprezintă încă o prostie birocratică venită din partea Parlamentului European și a Consiliului. În loc să încurajeze companiile aeriene să promoveze cele mai mici tarife disponibile (care nu includ al doilea bagaj de cabină), exact opțiunea aleasă de peste 50% dintre clienții noștri, aceste reglementări absurde obligă companiile să afișeze în mod fals tarife mai mari, făcând astfel companiile aeriene europene și mai puțin competitive.

Pasagerii sunt destul de fericiți să călătorească fără un al doilea bagaj de mână și o fac zilnic în număr de milioane. Și, desigur, pentru idioții din Parlamentul European, nu le pasă de ceea ce își doresc oamenii”, a afirmat O'Leary, citat de Express.co.uk.

Noile reglementări europene urmează să intre în vigoare în aproximativ 18 luni și fac parte dintr-un pachet mai amplu privind protecția drepturilor pasagerilor și transparența tarifelor practicate de companiile aeriene.