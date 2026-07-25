 „Sunt idioți”. Reacția furibundă a șefului Ryanair la adresa europarlamentarilor, după noile reguli pentru bagajele de mână | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 25 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Sunt idioți”. Reacția furibundă a șefului Ryanair la adresa europarlamentarilor, după noile reguli pentru bagajele de mână

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Directorul executiv al Ryanair, Michael O'Leary, a criticat dur noile reglementări adoptate de Parlamentul European privind drepturile pasagerilor aerieni, susținând că acestea vor duce la scumpirea biletelor și vor crea confuzie în rândul călătorilor. Șeful celei mai mari companii aeriene low-cost din Europa i-a numit pe europarlamentari „idioți” și a calificat noile norme drept „stupide”.

Șeful RyanAir Michael O’Leary FOTO Profimedia
Șeful RyanAir Michael O’Leary FOTO Profimedia

Noile reguli obligă companiile aeriene să includă în prețul de bază al biletului și costul unui al doilea bagaj de mână, astfel încât pasagerii să cunoască de la început costul total al călătoriei.

Potrivit lui O'Leary, modificările vor afecta modul în care companiile low-cost își afișează tarifele și vor face ca prețurile de pornire să fie considerabil mai mari.

„Peste noapte, veți face companiile aeriene europene să pară și mai puțin competitive decât sunt astăzi. Cel mai mic tarif al nostru astăzi este, să spunem, 23 de euro, iar dacă doriți să aduceți un bagaj de mână plătiți 70 de euro. În viitor, cel mai mic preț pe care îl vom putea afișa va fi 93 de euro, iar dedesubt vom scrie că puteți reduce prețul cu 70 de euro dacă nu aduceți al doilea bagaj de mână”a declarat șeful Ryanair.

Acesta susține că schimbarea nu va reduce costurile pentru pasageri, ci doar va modifica modul în care sunt prezentate tarifele.

„Nu există loc pentru două bagaje de mână de fiecare pasager”

Michael O'Leary afirmă că noile reguli ignoră limitele fizice ale aeronavelor.

Potrivit acestuia, compartimentele pentru bagaje nu pot găzdui câte două bagaje de mână pentru fiecare pasager, motiv pentru care companiile limitează accesul la bagajele mari prin sistemul de îmbarcare prioritară.

Atac dur la adresa Parlamentului European

CEO-ul Ryanair a lansat și un atac direct la adresa europarlamentarilor, susținând că aceștia nu țin cont de preferințele pasagerilor.

„Aceste noi reguli reprezintă încă o prostie birocratică venită din partea Parlamentului European și a Consiliului. În loc să încurajeze companiile aeriene să promoveze cele mai mici tarife disponibile (care nu includ al doilea bagaj de cabină), exact opțiunea aleasă de peste 50% dintre clienții noștri, aceste reglementări absurde obligă companiile să afișeze în mod fals tarife mai mari, făcând astfel companiile aeriene europene și mai puțin competitive.

Pasagerii sunt destul de fericiți să călătorească fără un al doilea bagaj de mână și o fac zilnic în număr de milioane. Și, desigur, pentru idioții din Parlamentul European, nu le pasă de ceea ce își doresc oamenii”, a afirmat O'Leary, citat de Express.co.uk.

Noile reglementări europene urmează să intre în vigoare în aproximativ 18 luni și fac parte dintr-un pachet mai amplu privind protecția drepturilor pasagerilor și transparența tarifelor practicate de companiile aeriene.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Vor mai muri copii”. Avertismentul sumbru al medicului Cîrstoveanu
digi24.ro
image
Trei directori din companii de stat de armament au fost reţinuţi pentru luare de mită. 500.000 de euro, găsiți la percheziţii
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan a anunțat că a fost doborâtă încă o dronă în România. Incidentul a avut loc la 10 kilometri de Sfântu Gheorghe
gandul.ro
image
Diferențe uriașe în dezvoltarea economică din Europa. Cât e averea medie pe adult
mediafax.ro
image
„Bîrligea şi filmul”. Marcel Puşcaş, necruţător cu golgheterul FCSB după dansul cu soţia de pe gazon
fanatik.ro
image
Marii câștigători ai legii salarizării unitare: parlamentarii. Lefuri mărite în următorii ani cu sume cuprinse în 5.000 și 7.000 de lei
libertatea.ro
image
Când s-a schimbat relația lui Zelenski cu Trump: „A fost un moment istoric”
digi24.ro
image
Soția lui Andrei Ivan a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
gsp.ro
image
Daniela Roba a auzit ce a spus din închisoare soțul care a desfigurat-o cu ciocanul și nu a mai rezistat: ”E ireal așa ceva!”
digisport.ro
image
Dana Rogoz și-a uimit fanii cu o călătorie spectaculoasă. A mers cu celebrul tren care urcă pe feribot: „Singurul din Europa”
click.ro
image
Prințul saudit descoperit fără viață într-un hotel de lux din Londra a murit din cauza unui amestec de alcool și droguri
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
observatornews.ro
image
Video halucinant: momentul în care drona este doborâtă de un avion de luptă: 'Ce e asta, mă?'
cancan.ro
image
Un pensionar cu 14 ani munciți ia pensie zero lei. O persoană care nu a muncit deloc câștigă 500 lei
newsweek.ro
image
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
prosport.ro
image
Obiectul montat pe holul blocului care poate aduce amendă și trebuie demontat. Ce verifică pompierii
playtech.ro
image
Ilie Bolojan a decis: Dinamo București preia imobile de zeci de milioane de euro din patrimoniul unui club dispărut de 20 ani!
fanatik.ro
image
Cum poate fi ținut partidul AUR departe de Palatul Victoria: „Un guvern minoritar este o soluție mai bună”
ziare.com
image
Comunicat oficial dat de FIFA, după ce 23 de milioane de oameni au cerut excluderea definitivă a Argentinei de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Franța: Gironde în „alertă neagră” din cauza incendiilor. Peste 140.000 de evacuați, iar aeroportul din Bordeaux a fost închis
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Scandal uriaş, şocul momentului în politică
romaniatv.net
image
ANAF începe să emită deciziile de impunere pentru o categorie de români. Cine trebuie să se prezinte la unitatea fiscală începând de luni, 27 iulie
mediaflux.ro
image
Soția lui Andrei Ivan, fosta gimnastă, a încins Instagramul din Vietnam. Apariția care a atras toate privirile
gsp.ro
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
Maia Morgenstern, un strigăt de disperare pentru societate după moartea bebelușilor care așteptau un loc la ATI la Marie Curie: „Aveți idee cât rău ați făcut?”
actualitate.net
image
Bon Jovi și-a întrerupt brusc concertul de la New York. Motivul pentru care a părăsit scena
click.ro
image
Dana Rogoz și-a uimit fanii cu o călătorie spectaculoasă. A mers cu celebrul tren care urcă pe feribot: „Singurul din Europa”
click.ro
image
Tragedie cumplită. O influenceriță a murit în urma unei intervenții chirurgicale estetice
click.ro
Guan Xiaotong, GettyImages (5) jpg
Cere și ți se va da! Frustrată că ea se culca doar cu un bărbat, Prințesa și-a dorit harem, sfidând toate normele vremurilor
okmagazine.ro
Cartofi gratinati Sursa foto shutterstock 1509363071 jpg
Cartofi gratinați. Sunt gata în 30 de minute!
clickpentrufemei.ro
Imagini aeriene de la Ocna Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (8) JPG
Ocna Mureș, orașul ridicat și prăbușit pe sare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cătălin Măruță, surpriză de lux pentru Andra în Marbella. Cât costă o cină în restaurantul ales
image
Bon Jovi și-a întrerupt brusc concertul de la New York. Motivul pentru care a părăsit scena

OK! Magazine

image
Cere și ți se va da! Frustrată că ea se culca doar cu un bărbat, Prințesa și-a dorit harem, sfidând toate normele vremurilor

Click! Pentru femei

image
Salata de vară pe care Natalie Portman o mânca la fiecare masă, în copilărie. E atât de simplu de făcut!

Click! Sănătate

image
5 lucruri de făcut înainte de culcare pentru a-ți scădea tensiunea arterială