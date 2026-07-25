 Scandalul blaturilor umbrește Cupa Mondială: anchetă în desfășurare după o serie de suspiciuni. FIFA, trasă la răspundere | adevarul.ro
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Scandalul blaturilor umbrește Cupa Mondială: anchetă în desfășurare după o serie de suspiciuni. FIFA, trasă la răspundere

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Deși Cupa Mondială s-a încheiat în urmă cu o săptămână, iar Spania a cucerit trofeul, ecourile turneului continuă. Mai multe faze din timpul competiției au atras atenția autorităților europene, care au decis să analizeze dacă anumite partide ar fi putut fi influențate în scopul pariurilor sportive.

Trofeul FIFA World Cup 2026 Foto/Profimedia
Trofeul FIFA World Cup 2026 Foto/Profimedia

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, inclusiv în publicația franceză Le Figaro, Consiliul Europei a declanșat o investigație după ce au fost semnalate mai multe situații considerate neobișnuite. În schimb, FIFA susține că verificările sale nu au indicat existența unor influențe asupra rezultatelor sau desfășurării meciurilor.

Mai multe cazuri de „alerte galbene”

Semnalele de alarmă apar într-un raport întocmit de Grupul de la Copenhaga, organism care funcționează în cadrul Convenției de la Macolin și are rolul de a monitoriza și combate trucarea competițiilor sportive. Documentul menționează șapte cazuri catalogate drept „alerte galbene”, adică episoade care nu reprezintă dovezi de meciuri aranjate, dar care sunt suficient de neobișnuite pentru a justifica o investigație. Sistemul de evaluare folosit de experți cuprinde patru niveluri de risc: verde, galben, portocaliu și roșu.

Eliminarea lui Zwane, pusă sub semnul întrebării

Unul dintre episoadele aflate în atenția anchetatorilor este eliminarea lui Themba Zwane, căpitanul Africii de Sud, în meciul de deschidere cu Mexic. Fotbalistul a primit cartonașul roșu în minutul 84, iar faza a fost inclusă pe lista incidentelor care vor fi analizate în detaliu pentru a se stabili dacă au existat nereguli.

Se analizează și golul anulat al lui Feran Torres

Pe lista fazelor care vor fi verificate se află și golul marcat de Ferran Torres în partida dintre Spania și Arabia Saudită. Reușita a fost anulată după o analiză VAR care a durat mai bine de trei minute și jumătate, iar durata neobișnuit de mare a verificării a atras atenția celor care monitorizează posibile nereguli.

Un alt caz remarcat în raport îl privește pe Folarin Balogun

După cartonașul roșu primit în duelul cu Bosnia și Herțegovina, pe piața pariurilor a apărut rapid o opțiune referitoare la posibilitatea ca atacantul să fie eligibil pentru meciul următor, cu Belgia, înainte ca FIFA să anunțe oficial dacă suspendarea va fi sau nu menținută. Potrivit Grupului de la Copenhaga, o astfel de cotă nu a fost introdusă pentru niciunul dintre ceilalți 14 jucători eliminați la Cupa Mondială, motiv pentru care forul european a solicitat explicații scrise din partea FIFA.

Răspunsul FIFA

În replică, FIFA a transmis că monitorizarea competiției nu a scos la iveală nicio dovadă care să indice influențarea partidelor. Forul mondial susține că, pe durata celor 104 meciuri ale turneului, nu au fost identificate activități suspecte pe piața pariurilor și nici indicii privind trucarea vreunui joc. Cu toate acestea, cele șapte alerte semnalate în timpul aceleiași ediții a Cupei Mondiale reprezintă o situație rar întâlnită, motiv pentru care investigația va continua. Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă aceste episoade au fost simple coincidențe și fluctuații neobișnuite pe piața pariurilor sau dacă ascund încercări de manipulare a unor meciuri.

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