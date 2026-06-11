„Super El Niño”. Oamenii de știință avertizează că fenomenul global ar putea ajunge la nivelul unui eveniment catastrofal

El Niño a început, iar experții în meteorologie se tem că fenomenul climatic global ar putea atinge intensitatea unui episod catastrofal care, în trecut, a dus la moartea a peste 50 de milioane de persoane.

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a SUA (NOAA) a anunțat oficial joi că temperaturile oceanice au crescut suficient pentru ca un eveniment El Niño să fie activ și să continue cel mai probabil până în 2027, potrivit Daily Mail.

El Niño este un tipar climatic natural în care apele mai calde decât media din Oceanul Pacific modifică tiparele vremii la nivel global, pe o perioadă de cel puțin câteva luni.

În avertizarea oficială, NOAA a transmis: „Condițiile El Niño sunt prezente și se așteaptă să se intensifice în timpul iernii 2026–2027 din emisfera nordică.”

Asta înseamnă că temperatura de la suprafața oceanului este cu cel puțin +0,9°F (+0,5°C) peste media obișnuită și se preconizează că va rămâne la acest nivel în perioada următoare. Oamenii de știință se tem că acest fenomen ar putea evolua spre un „Super El Niño” până la finalul anului, ceea ce ar însemna temperaturi ale apei cu până la 3,6°F (+2,0°C) peste normal sau chiar mai mult — nivel pe care NOAA îl clasifică drept „puternic”.

NOAA a confirmat aceste temeri joi, precizând că există o probabilitate de 63% ca El Niño să devină „foarte puternic” între noiembrie 2026 și ianuarie 2027. Specialiștii în climă avertizează că acest episod ar putea fi unul dintre cele mai intense înregistrate după 1950, existând temeri că ar putea rivaliza cu evenimentul El Niño din 1877, care a declanșat secete severe și recolte compromise la nivel global, contribuind la moartea a peste 50 de milioane de oameni.

O creștere de doar 4,86°F (+2,7°C) a temperaturii la suprafața Oceanului Pacific a provocat atunci haos pe mai multe continente. Părți din Africa, Asia de Sud-Est și Australia au fost afectate de secete severe și incendii de vegetație. În India, ploile musonice au dispărut aproape complet, iar nordul Chinei a fost lovit de perioade prelungite de secetă, cu recolte compromise. În Brazilia, râurile au secat, iar agricultura s-a prăbușit. Au izbucnit, de asemenea, epidemii de malarie, ciumă, dizenterie, variolă și holeră în rândul populațiilor deja vulnerabile.

Cercetătorii estimează că lipsa alimentelor și izbucnirile de boli au dus la moartea a până la 4% din populația globului de la acel moment. Dacă s-ar repeta astăzi un impact similar, ar însemna cel puțin 250 de milioane de decese.

Anunțul de joi arată că zona din Pacificul central, unde oamenii de știință monitorizează activ temperaturile pentru El Niño, era cu 1,3°F (+0,7°C) peste normal — depășind pragul de 0,9°F necesar pentru declararea fenomenului. Totodată, NOAA a mai precizat că apele din Pacificul estic au crescut deja cu 3,8°F (+2,1°C) peste media obișnuită. Acest tipar, cu ape mai calde în est, este caracteristic unui El Niño puternic în dezvoltare.

Meteorologul senior AccuWeather, Chad Merrill, a declarat: „De obicei, El Niño începe în toamnă, deci acest fenomen se dezvoltă mult mai devreme și mai rapid decât era așteptat.”

În Statele Unite, El Niño influențează semnificativ curentul jet stream, care se deplasează de la vest la est peste centrul țării.

„Va intensifica seceta din nord-vest și Munții Stâncoși de Nord și va reduce intensitatea și extinderea secetei din sud-vest”, a adăugat Merrill.

Deși super El Niño-urile au avut în trecut un impact global catastrofal, meteorologii notează că fenomenul ar putea reduce severitatea sezonului de uragane din Atlanticul de Est.

În general, AccuWeather prognozează un sezon de uragane sub media obișnuită, cu mai puține furtuni numite și mai puține cicloane tropicale care să atingă intensitate majoră. Totuși, meteorologul principal pe termen lung al AccuWeather, Paul Pastelok, a declarat pentru Daily Mail că acest lucru nu înseamnă că americanii pot ignora riscurile în 2026, deoarece un uragan major poate lovi oricând, chiar și în prezența El Niño.

„Este suficient un singur furtun și… boom! Nu spunem că El Niño va slăbi complet sezonul din Atlantic. Există în continuare multă apă caldă, mult potențial. Deci, dacă oamenii cred că nu mai trebuie să își facă griji anul acesta, nu este adevărat”, a adăugat el.

Pastelok a menționat că uraganul devastator Andrew, care a lovit Florida de Sud ca furtună de categoria 5 în 1992 și a ucis 65 de oameni la nivel global, s-a format în timpul unui sezon El Niño.