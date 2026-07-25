 Studentă la Drept, prinsă în timp ce transporta o bombă gata de utilizare, destinată unui atac în Irlanda de Nord | adevarul.ro
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Studentă la Drept, prinsă în timp ce transporta o bombă gata de utilizare, destinată unui atac în Irlanda de Nord

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O studentă la Drept, în vârstă de 25 de ani, a fost pusă sub acuzare după ce autoritățile irlandeze au interceptat o bombă -  dispozitiv descris drept „extrem de semnificativ” - în apropierea graniței dintre Irlanda de Nord (Regatul Unit) și Irlanda.

Garda Síochána FOTO FB Garda Síochána
Garda Síochána FOTO FB Garda Síochána

Isobella Perrie Sullivan, din Clane, comitatul Kildare, a fost prezentată vineri seară în fața unei ședințe speciale a Tribunalului Districtual din Trim, fiind acuzată de deținere de materiale explozive. Instanța a dispus menținerea sa în arest preventiv, relatează The Guardian

Poliția irlandeză (Garda Síochána) a precizat că un al doilea suspect, un bărbat în jurul vârstei de 40 de ani, rămâne în custodie în cadrul aceleiași anchete privind infracțiuni împotriva securității statului.

Cei doi au fost arestați în urma unei operațiuni bazate pe informații de intelligence, desfășurate împotriva grupărilor republicane disidente. Potrivit anchetatorilor, vehiculul în care se aflau transporta dispozitivul exploziv și a fost oprit miercuri după-amiază pe drumul național N2, la sud de Carrickmacross, în comitatul Monaghan.

Surse din cadrul Garda au declarat că bomba era „foarte sofisticată”, complet asamblată și pregătită pentru utilizare. Dispozitivul conținea o unitate de alimentare, un detonator și explozivi de uz militar despre care anchetatorii cred că erau de tip Semtex.

Potrivit surselor din domeniul securității, explozivul ar fi fost destinat, cel mai probabil, unui atac în Irlanda de Nord, sub forma unei bombe montate sub un autovehicul.

Pentru neutralizarea și examinarea dispozitivului, Garda a solicitat sprijinul echipei de genişti a Forțelor de Apărare Irlandeze.

Comisarul Garda, Justin Kelly, a descris captură drept una deosebit de importantă.

„Ceea ce am descoperit reprezintă o captură extrem de semnificativă. Era un dispozitiv exploziv complet funcțional”, a declarat acesta.

Kelly a avertizat că o mică parte dintre republicanii disidenți continuă să reprezinte o amenințare, întrucât nu au acceptat Acordul din Vinerea Mare și nu au renunțat la arme și explozibili.

„Este o amenințare cu care vom continua să ne confruntăm. Dispozitivul era unul semnificativ și ar fi putut provoca pagube considerabile”, a adăugat comisarul.

Șeful poliției a subliniat că operațiunea nu a fost rezultatul unui control de rutină, ci al unei acțiuni planificate pe baza unor informații operative privind persoanele implicate.

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