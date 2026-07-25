 Discursul lui Trump la Dineul Corespondenților, presărat cu glume neinspirate, atacuri la jurnaliști și ironii. Ce a spus despre un nou mandat | adevarul.ro
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Video Discursul lui Trump la Dineul Corespondenților, presărat cu glume neinspirate, atacuri la jurnaliști și ironii. Ce a spus despre un nou mandat

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Donald Trump a alternat momentele relaxate cu atacurile la adresa presei și a adversarilor politici în discursul susținut la Dineul anual al Asociației Corespondenților de la Casa Albă. Ironiile i-au vizat inclusiv pe Joe Biden și pe Bruce Springsteen.

Președintele american a susținut un discurs de o oră care a fost considerat un adevărat eșec comic, fiind criticat ulterior pentru lipsa de energie, glumele neinspirate și atacurile la adresa presei: „Chiar și glumele președintelui despre propriile sale glume proaste au picat prost, iar el a fost ridiculizat pentru numărul său de comedie de după aceea, remarcă CNN.

Remarcând că glumele sale nu aveau succesul scontat, președintele a încercat să glumească pe seama propriului eșec, dând vina pe echipa sa de discursuri: „Înțelege cineva lucrurile astea?”, s-a întrebat el la un moment dat.  

Purtătoarea de cuvânt de la Casa Albă, Karoline Leavitt, promisese un discurs „dur”, însă reacția generală a celor prezenți și a presei a fost că prestația a fost, mai presus de toate, plictisitoare — un atribut pe care Trump încearcă de obicei să îl evite cu orice preț.

După un început cu ironii la adresa rivalilor politici, liderul de la Casa Albă și-a înăsprit tonul și a criticat în mod direct mai mulți jurnaliști care au relatat despre activitatea sa, relatează sursa citată.

Discursul a inclus atacuri la adresa unor jurnaliști de la CNN și The Wall Street Journal, dar și remarci la adresa unor adversari politici și figuri publice cunoscute.

„Când n-o să mai fiu eu, o să dați faliment cu toții”, le-a transmis Trump jurnaliștilor, susținând că menține de unul singur industria de știri pe linia de plutire și numărând câte articole de pe prima pagină din The New York Times erau despre el.

Donald Trump. FOTO Profimedia
Donald Trump. FOTO Profimedia

Ironii la adresa lui Bruce Springsteen și Chris Christie

În timpul discursului, Trump l-a atacat și pe muzicianul Bruce Springsteen, criticând faptul că artistul a abordat teme politice în concertele sale.

„Ce naiba s-a întâmplat cu tipul ăsta? La un concert recent, tot ce a făcut a fost să vorbească despre politică.... A ţinut patru discursuri politice în timpul unui spectacol de trei ore. Turneul a fost redenumit «Plictisit în SUA» («Bored in the USA»)", a spus Trump

Președintele l-a menționat și pe fostul guvernator al statului New Jersey, Chris Christie, într-o serie de remarci menite să stârnească râsete în sală.

Glume despre Biden și un posibil al treilea mandat

Donald Trump a făcut și o serie de glume la adresa fostului președinte Joe Biden, evocând un eveniment UFC organizat la Casa Albă și ironizând prestațiile publice ale democratului.

„Înainte să vin eu, dacă voiai să vezi pe cineva pierzându-şi cunoştinţa pe peluza sudică a Casei Albe, tot ce trebuia să faci era să-i pui o întrebare lui Joe Biden", a spus el.

Președintele a a făcut o glumă despre posibilitatea unui al treilea mandat.

La fel ca în cazul preşedinţiei mele, a doua oară este întotdeauna mai bine. Este întotdeauna mai bine”, a spus Trump:

Iar a treia oară va fi şi mai bine.

A adăugat imediat: „Glumesc”.

Remarcă și despre securitatea evenimentului

Președintele a făcut referire și la măsurile sporite de securitate de la eveniment, glumind pe seama invitaților care ar fi purtat veste antiglonț sub hainele de gală: „Mulți oameni nu au vrut să le poarte pentru că ar fi preferat să moară decât să arate cu 10 kilograme mai grași”.  

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