 Pescar înecat într-o baltă din Dolj, după ce a intrat în apă să recupereze lansetele | adevarul.ro
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Pescar înecat într-o baltă din Dolj, după ce a intrat în apă să recupereze lansetele

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Un pescar s-a înecat într-o baltă din comuna Caraula, județul Dolj, după ce a intrat în apă pentru a recupera mai multe lansete. În ciuda intervenției pompierilor și scafandrilor, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Incidentul a avut loc după o partidă de pescuit. FOTI Shutterstock
Incidentul a avut loc după o partidă de pescuit. FOTI Shutterstock

Potrivit informațiilor transmise de salvatori, bărbatul a intrat în baltă pentru a recupera lansetele aflate în apă. La scurt timp, persoanele aflate în zonă au observat că acesta nu a mai revenit la suprafață și au sunat la 112, relatează Gazeta de Sud.

La fața locului au fost trimise echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Calafat, cu o autospecială de primă intervenție și comandă, un echipaj de prim ajutor calificat și o barcă pneumatică. 

Ajunși la locul incidentului, pompierii au început imediat căutările cu ajutorul bărcii pneumatice. 

De asemenea, au fost mobilizați și scafandrii Detașamentului 1 de Pompieri Craiova, care au continuat misiunea.

Operațiunea de salvare a fost îngreunată de vizibilitatea extrem de redusă din apă și de fundul mâlos al bălții.

După mai multe minute de căutări, scafandrii au reușit să localizeze și să aducă victima la mal. Echipajele medicale au început manevrele de resuscitare, însă fără rezultat.

Medicii au fost nevoiți să declare decesul pescarului la fața locului.

Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Amintim că, în urmă cu patru ani, un alt bărbat s-a înecat într-o baltă din Călăraşi în timp ce se afla la pescuit. Militarii au găsit trupul neînsufleţit al bărbatului şi l-au scos la mal, de unde a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic petnru a-i salva viaţa, fiind declarat decesul persoanei. Tot în 2022, un băiat a fost înghiţit de apele Dunării, la scăldat.

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