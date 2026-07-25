După titlul cu PSV, Dennis Man face marele anunț înaintea noului sezon: „E întotdeauna dificil când schimbi clubul!”

Dennis Man (27 de ani) privește cu optimism spre noul sezon, după un prim an reușit în tricoul campioanei Olandei, PSV Eindhoven. Internaționalul român spune că s-a acomodat complet la noua sa echipă și își propune să aibă un rol și mai important în sezonul 2026-2027.

Fotbalistul a recunoscut că începutul aventurii la PSV nu a fost deloc simplu, însă sprijinul primit din partea colegilor l-a ajutat să se integreze rapid. Mulțumit de evoluțiile din primul sezon petrecut la Eindhoven, Dennis Man este convins că poate oferi și mai mult în stagiunea care urmează și speră să contribuie decisiv la rezultatele echipei.

„A fost un an foarte bun pentru mine. Când am venit aici mi-a fost puțin mai greu. Trebuie să te adaptezi la o țară nouă și la o echipă nouă. E întotdeauna o perioadă dificilă când schimbi clubul, dar pas cu pas, băieții m-au ajutat să mă integrez în echipă, așa că mă simt ca acasă acum. Cred că am avut un sezon bun și m-am descurcat bine în primul meu an la Eindhoven. Acum aștept cu nerăbdare următorul sezon să fac mai bine și să ajut echipa și mai mult!”, a declarat Man, conform publicației De Telegraaf.

Dennis Man vrea să ridice nivelul în tricoul lui PSV

Dennis Man își dorește să confirme prestațiile bune din stagiunea precedentă și să contribuie decisiv la îndeplinirea obiectivelor echipei, atât în Eredivisie, cât și în competițiile europene.

Internaționalul român a vorbit și despre vara de neuitat pe care a trăit-o. După câștigarea titlului de campion al Olandei alături de PSV, Dennis Man și-a unit destinele cu partenera sa. Fotbalistul a dezvăluit că s-a bucurat de aceste momente speciale alături de familie și prietenii din România, alături de care a sărbătorit cele mai importante realizări din viața sa.

„A fost o experiență uimitoare în autobuz. Am transmis în direct pentru a le permite prietenilor și familiei mele din România să o experimenteze împreună cu mine. Dar, la un moment dat, transmisia online s-a întrerupt, pentru că internetul nu era suficient de bun. A fost foarte frumos de trăit acel eveniment. Am petrecut zece zile în Ibiza cu soția și prietenii mei și am făcut nunta în România. Aceea a fost vacanța. Nu am avut timp să mergem și în luna de miere. Asta va urma mai târziu!”, afirmat internaționalul român.