ANM anunță cum va fi vremea în noiembrie: temperaturi peste medie și primele ninsori în zonele joase

Directoarea de prognoză a Administrației Naționale de Meteorologie, Florinela Georgescu, a explicat că luna noiembrie ar putea aduce temperaturi ușor peste media ultimelor trei decenii, însă nu sunt excluse episoadele de vreme severă și primele ninsori în zonele joase.

„În medie, există clar tendinţa unei estimări referitoare la anomalia de temperatură, care arată probabilitatea mare ca, în zona României şi a Republicii Moldova, temperatura medie să fie peste norma ultimelor trei decenii. Pe de altă parte, precipitaţiile vor fi apropiate de normă”, a declarat Florinela Georgescu, în cadrul conferinței Focus Energetic.

Pentru luna noiembrie, valorile maxime ar trebui să se situeze între 2 și 8 grade Celsius, iar cantitățile de precipitații vor fi mai ridicate în vestul și sudul țării – în jur de 40 de litri pe metrul pătrat.

„Din punct de vedere al temperaturilor, este posibil ca, în medie, acestea să fie mai ridicate decât normalul. Țara noastră se încadrează în zona unei posibile abateri de 1-2 grade față de media climatologică. Este o abatere relativ mică, ceea ce ne arată mai degrabă o evoluție apropiată de normal, așa cum am avut și până acum”, a mai explicat directoarea ANM.

Totuși, chiar și o vreme „normală” pentru luna noiembrie nu exclude perioade scurte de frig accentuat. „În luna noiembrie pot apărea primele ninsori care să coboare mai jos de zona montană, deci să apară primele ninsori în zonele joase. Este posibil ca, în nopțile cele mai reci, temperaturile să scadă sub -10 grade Celsius, adică să avem ger, lucru care, de asemenea, s-a întâmplat deja”, a precizat Georgescu, citată de News.ro.

Cum ar putea arăta luna decembrie

Media ultimilor 30 de ani arată pentru luna decembrie temperaturi maxime cuprinse între -1 și 6 grade Celsius și minime între -8 și 0 grade. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, mai reduse decât în noiembrie în estul țării, dar ceva mai mari în vest și sud.

„Această medie climatologică arată probabilitatea ca, în perioadele cele mai reci, să avem episoade de ger care să coboare temperaturile spre -20 de grade Celsius. Pe de altă parte, forma precipitațiilor în decembrie ar putea fi mai degrabă spre lapoviță și ninsoare”, a spus Florinela Georgescu.

Ea a adăugat că, în funcție de influența Mării Mediterane, este posibil să se înregistreze cantități de precipitații de 50-60 de litri pe metrul pătrat. „La fel ca și estimarea pentru luna noiembrie, și luna decembrie poziționează partea de sud-est a Europei în probabilitatea ridicată de a avea temperaturi ușor peste norma climatologică. Totuși, există și posibilitatea apariției unor episoade mai severe de vreme”, a explicat reprezentanta ANM.

Ianuarie, cea mai rece lună din an

Statistic, luna decembrie este cea în care pot apărea primele episoade de viscol, chiar dacă în ultimii ani acestea au fost mai puțin intense. Luna ianuarie rămâne însă, în medie, cea mai rece din an, cu temperaturi maxime între -3 și 4 grade Celsius și minime între -12 și -3 grade.

„Ultimele ierni au fost mai blânde, însă, în fiecare an, am avut episoade scurte cu temperaturi foarte scăzute”, a conchis Florinela Georgescu.