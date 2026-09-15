 Vremea marți, 15 septembrie. Meteorologii anunță până la 28 de grade și ploi | adevarul.ro
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Vremea marți, 15 septembrie. Meteorologii anunță până la 28 de grade și ploi

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Meteorologii anunță că marți, 15 septembrie, temperaturile vor crește ușor și se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Orasul Cluj Napoca, toamna Foto Primăria Cluj Napoca Facebook (7) jpg
Foto: Facebook/Primăria Cluj Napoca

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe (cantități de apă de 1–4 l/mp), local la munte și izolat în restul țării.

Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade, cu cele mai mari valori în extremitatea de sud-vest și sud a teritoriului, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 16 grade pe litoral.

Dimineața și noaptea, pe alocuri, va fi ceață.

În București, vremea va fi normală termic. Cerul va avea înnorări temporare, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 25–26 de grade, iar cea minimă de 10–13 grade.

Anterior, ANM anunța că, în perioada 14-21 septembrie, temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Și în această săptămână, cele mai mari abateri pozitive sunt estimate în regiunile vestice.

Situația se schimbă însă în privința precipitațiilor. Regimul pluviometric este estimat să fie apropiat de cel normal în toate regiunile.

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