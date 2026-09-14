Vremea se încălzește ușor, dar diminețile rămân răcoroase. Unde se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi

Vremea se mai temperează luni, 14 septembrie, după zilele de instabilitate atmosferică. Temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, cu valori mai ridicate în sud și sud-est și dimineți reci în centru și în zonele depresionare.

Temperaturile revin la normalul acestei perioade. Foto: arhivă

După episoadele de instabilitate atmosferică din zilele precedente, vremea devine mai calmă în cea mai mare parte a țării. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie, temperaturile se vor situa în general în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în sudul și sud-estul țării. În sudul Olteniei se vor atinge cele mai mari valori din țară, cu maxime termice ce vor urca până la 27–28°C (izolat chiar 30°C). Diminețile vor fi răcoroase în centrul țării și în zonele depresionare.

Banat și Crișana

În vestul țării, vremea va fi în general plăcută, cu valori termice apropiate de cele obișnuite pentru mijlocul lunii septembrie. Cerul va fi variabil, iar temperaturile vor crește pe parcursul zilei.

Dimineața va fi mai rece în zonele depresionare și în apropierea dealurilor, după care vremea se va încălzi treptat.

Maramureș și Transilvania

În nord și centru, dimineața va aduce temperaturi mai scăzute, iar în depresiunile din zonă valorile pot coborî local sub 10 grade.

Pe parcursul zilei, cerul va avea înnorări temporare, însă ploi vor fi doar local şi de scurtă durată. La munte, temperaturile vor rămâne mai scăzute decât în regiunile joase.

Moldova

În Moldova, vremea va fi mai stabilă după ploile și perioadele de instabilitate din weekend.

Cerul va fi variabil, iar temperaturile vor crește pe parcursul zilei. În nordul regiunii va fi mai răcoare, în timp ce în sud maximele vor fi mai ridicate.

Dobrogea și litoral

Dobrogea va avea parte de temperaturi mai ridicate decât regiunile din centru și nord. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar în unele zone din interiorul regiunii valorile termice pot ajunge la niveluri specifice începutului de vară.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona litoralului.

Muntenia și Oltenia

În Muntenia, ziua va fi în general frumoasă, iar temperaturile vor crește treptat. În sudul regiunii sunt așteptate unele dintre cele mai ridicate valori termice din țară. Dimineața va fi, însă, mai răcoroasă în zonele deluroase și subcarpatice.

În Oltenia, vremea va fi mai liniștită după zilele cu vânt și instabilitate atmosferică. Cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

În zonele de deal și de munte va fi mai rece.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi în general plăcută. Cerul va fi variabil, iar temperatura va crește treptat după o dimineață răcoroasă. Vântul va sufla slab până la moderat.