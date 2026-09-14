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Un oraș recunoaște oficial „drepturile arborilor”. Decizia a fost adoptată în unanimitate

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Orașul Lewes din East Sussex a devenit primul din Marea Britanie care a adoptat o cartă prin care recunoaște oficial valoarea și drepturile naturale ale arborilor, gardurilor vii și pădurilor de pe teritoriul său. Consiliul local a aprobat documentul în unanimitate.

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Foto: Adobestock

Noua „Cartă a arborilor” stabilește că vegetația din oraș are „dreptul de a prospera și de a-și menține ciclurile naturale de viață, funcțiile ecologice și procesele evolutive”. Inițiativa urmărește să schimbe modul în care sunt priviți și administrați arborii din spațiile publice.

Consilierul Matthew Bird a declarat pentru The Independent că arborii au un rol important nu doar în parcuri și spațiile verzi, ci și pe străzile orașului și în zonele publice.

„Este o declarație puternică... Este de la sine înțeles că arborii din Lewes joacă un rol esențial în natură și în ecologia locală a orașului, nu doar în spațiile verzi și parcuri, ci și pe străzile și în spațiile publice ale orașului. Sunt active vii care au un rol important în bunăstarea orașului și în reziliența sa în fața schimbărilor climatice, lucru de care ne-au reamintit numeroasele valuri de căldură din această vară”, a spus acesta.

Consiliera Dinah Morgan, cea care a propus moțiunea încă de anul trecut, speră ca noua abordare să ducă la o schimbare de perspectivă în ceea ce privește protejarea mediului.

„În timp, sperăm că ideea de a lucra cu arborii, în «parteneriat», pentru a ne proteja și îmbunătăți mediul va înlocui concepția potrivit căreia arborii sunt o resursă pasivă”, a declarat ea.

Decizia de la Lewes se înscrie într-o tendință internațională mai amplă privind recunoașterea „drepturilor naturii”. În Bolivia, Panama și Noua Zeelandă există deja prevederi la nivel național prin care anumite elemente ale naturii, precum pădurile și râurile, beneficiază de forme de personalitate juridică.

În Marea Britanie au existat și anterior inițiative locale privind protejarea unor cursuri de apă sau arbori individuali. Carta adoptată la Lewes este însă prima care stabilește un asemenea cadru pentru toți arborii dintr-un oraș englez.

În ciuda formulării neobișnuite, documentul nu le conferă arborilor drepturi juridice identice cu cele ale oamenilor și nu introduce noi competențe legale pentru autorități. Criticii au atras atenția că prevederile cartei nu au caracter obligatoriu din punct de vedere juridic.

Pentru susținătorii inițiativei, documentul are însă mai ales un rol de orientare în politicile locale și de conștientizare a importanței arborilor pentru comunitate.

 

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