Vreme rece și cod galben de vânt puternic în mai multe județe ale țării. Vor fi rafale de până la 70 km/h

Meteorologii au emis marți, 13 octombrie, un Cod galben de vânt puternic pentru mai multe județe ale țării. De asemenea, temperaturile vor fi în continuare scăzute în toată țara.

Foto: Shutterstock

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de vânt valabil în cea mai mare parte a Dobrogei, de marți, 13 octombrie, ora 10:00, până miercuri, 14 octombrie, ora 10:00.

În acest interval, vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 50-70 km/h.

Foto: ANM

Un al doilea cod galben va fi în vigoare miercuri, 14 octombrie, între orele 10:00 și 18:00, pentru sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea.

În aceste zone, vântul va atinge, de asemenea, viteze de 50-70 km/h.

Foto: ANM

În rest, vremea va fi rece pentru această perioadă din an. Cerul va fi variabil în vestul și nord-vestul teritoriului, iar în rest va prezenta înnorări în cea mai mare parte a intervalului.

Temporar va ploua în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și sudul Transilvaniei și doar izolat în rest, iar la altitudini mari (în general la peste 1.500 m), în special în Carpații Meridionali, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Cantitățile de apă vor fi de 2-8 l/mp, iar mai ales în Dobrogea și sudul Olteniei se vor acumula izolat peste 10-15 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei și în estul Munteniei, cu viteze în general de 40-55 km/h. Pe parcursul zilei, vântul se va intensifica local și în Banat și Crișana, cu viteze în general de până la 35-45 km/h.

În zona montană înaltă, în special în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, vor fi rafale de 60-80 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 11 grade în estul Transilvaniei și izolat în Oltenia și nord-vestul Munteniei și 18 grade în regiunile vestice, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 grad în depresiuni, dar și în nord-vestul teritoriului, și 12 grade pe litoral.

Pe arii restrânse, mai ales în vest, nord-vest și centru, va fi ceață și brumă.

În București, vremea va fi rece pentru această dată și închisă. Trecător va ploua slab, cu o cantitate de apă de 2-5 l/mp, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă, mai scăzută decât cea specifică datei, va fi de 14-16 grade, iar cea minimă, de 6-7 grade.