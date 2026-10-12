Șase măsuri pentru a evita problemele cu încălzirea în zilele geroase. Avertismentul British Gas

Gospodăriile din Marea Britanie sunt îndemnate să ia măsuri înainte de venirea ninsorilor și a temperaturilor negative, pentru a reduce riscul defecțiunilor la instalațiile de încălzire. British Gas recomandă izolarea conductelor, verificarea centralei termice și pregătirea unor rezerve de urgență, în condițiile în care vremea severă poate îngreuna reparațiile și accesul la magazine.

British Gas îndeamnă populația să ia măsuri înainte să vină frigul Foto: Shutterstock

British Gas avertizează că ninsorile abundente pot crea probleme proprietarilor de locuințe, în special atunci când temperaturile scad sub zero grade. Conductele pot îngheța și se pot sparge, iar defecțiunile centralei pot lăsa gospodăriile fără încălzire sau apă caldă în cele mai reci zile ale anului.

Compania precizează că o ninsoare abundentă nu înseamnă automat că locuințele vor rămâne fără încălzire. Cu toate acestea, pregătirile făcute din timp pot reduce riscul unor probleme costisitoare și pot ajuta familiile să facă față unei eventuale întreruperi a încălzirii.

Cele 6 măsuri recomandate de British Gas

Compania a emis un set de recomandări:

1. Izolarea ferestrelor și ușilor

Pierderile de căldură pot fi reduse prin izolarea podului și prin etanșarea spațiilor prin care pătrunde aerul rece. Benzile izolatoare aplicate în jurul ferestrelor și ușilor pot limita curenții de aer, iar foliile speciale pentru ferestre pot contribui la păstrarea căldurii în interior.

2. Protejarea conductelor împotriva înghețului

Conductele aflate în poduri, garaje și alte spații neîncălzite sunt vulnerabile atunci când temperaturile scad sub zero grade. British Gas recomandă folosirea tuburilor izolatoare pentru țevi și repararea robinetelor care picură.

Compania recomandă menținerea unei temperaturi de cel puțin 7 grade Celsius în locuință atunci când aceasta este neocupată, pentru a reduce riscul înghețării conductelor.

Dacă o țeavă îngheață, aceasta se poate fisura sau sparge, provocând scurgeri de apă și reparații costisitoare.

3. Pregătirea unor surse alternative de căldură

Gospodăriile care folosesc sobe pe lemne ar trebui să păstreze o rezervă de combustibil în interior, astfel încât să nu fie nevoite să iasă din casă în condiții dificile.

În cazul încălzitoarelor electrice, British Gas recomandă păstrarea unei distanțe de siguranță față de perdele, mobilier și alte obiecte inflamabile. Aparatele trebuie utilizate conform instrucțiunilor producătorului.

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Generatoarele și aparatele care ard combustibili nu trebuie folosite în interior, din cauza riscului de incendiu și intoxicație cu monoxid de carbon.

4. Verificarea alarmelor de fum și monoxid de carbon

Utilizarea mai frecventă a surselor alternative de încălzire în perioadele reci poate crește riscul de incendiu și de intoxicație cu monoxid de carbon.

British Gas recomandă verificarea periodică a alarmelor de fum și monoxid de carbon. După o ninsoare abundentă, trebuie verificate și gurile de ventilație, pentru a nu fi blocate de zăpadă.

5. Identificarea robinetului principal de apă

British Gas recomandă proprietarilor să știe unde se află robinetul principal de oprire a alimentării cu apă, cunoscut în Regatul Unit drept stopcock.

Acesta se găsește frecvent sub chiuveta din bucătărie sau într-un dulap aflat lângă un perete exterior. Dacă o conductă se sparge, oprirea rapidă a apei poate limita pagubele provocate de inundație.

6. Pregătirea unor provizii pentru situații de urgență

British Gas recomandă păstrarea la îndemână a păturilor, sacilor de dormit și hainelor groase, pentru situațiile în care încălzirea nu mai funcționează temporar.

Gospodăriile ar trebui să aibă și suficiente provizii pentru cel puțin trei zile, inclusiv apă potabilă, alimente neperisabile, medicamentele necesare, o lanternă, baterii și un încărcător pentru telefon.

Aceste rezerve pot fi utile dacă ninsorile îngreunează deplasările, magazinele devin greu accesibile sau intervențiile tehnicienilor sunt întârziate.

British Gas recomandă verificarea centralei înainte de venirea frigului

Pe lângă aceste măsuri, compania îi îndeamnă pe proprietari să verifice sistemele de încălzire înainte de primul episod de frig intens. O revizie efectuată de un tehnician autorizat poate identifica defecțiuni înainte ca cererea pentru reparații să crească.

British Gas a avertizat anterior că multe probleme ale centralelor apar atunci când încălzirea este repornită după lunile de vară. Dacă centrala nu pornește, radiatoarele nu se încălzesc uniform, apar zgomote neobișnuite sau nu mai există apă caldă, instalația ar trebui verificată înainte de instalarea temperaturilor negative.

În cazul unei conducte înghețate, proprietarii trebuie să evite folosirea flăcărilor sau a apei clocotite pentru dezghețare. Dacă există suspiciunea unei conducte sparte, alimentarea cu apă trebuie oprită, iar problema trebuie evaluată de un specialist.

Pregătirea locuinței nu poate elimina toate riscurile asociate vremii severe, însă verificarea centralei, izolarea conductelor și păstrarea unor provizii pot reduce probabilitatea unor probleme și pot ajuta gospodăriile să facă față unei eventuale întreruperi a încălzirii.