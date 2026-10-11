Județele aflate sub cod portocaliu de vijelii și ploi torențiale. Rafale de vânt de până la 70 km/h

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică seară avertizări cod portocaliu de vijelii și ploi torențiale pentru mai multe județe. Meteorologii anunță averse care pot acumula până la 30 de litri de apă pe metru pătrat într-un timp scurt, descărcări electrice frecvente și rafale de vânt de până la 70 km/h.

Ploi torențiale în mai mute județe Foto: arhivă, adevărul

Cod portocaliu de vijelii în județul Suceava

În județul Suceava, avertizarea cod portocaliu este valabilă duminică, în intervalul orar 20:25-21:25, și vizează localitățile Vatra Dornei, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Breaza și Ciocănești.

În aceste zone sunt prognozate averse torențiale, care vor acumula între 20 și 30 de litri de apă pe metru pătrat. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice frecvente, iar vântul va avea intensificări cu rafale de 55-70 km/h, care pot lua aspect de vijelie.

Cod portocaliu și în județele Mureș și Harghita

O altă avertizare cod portocaliu este valabilă în intervalul orar 20:15-21:20 și vizează mai multe localități din județele Mureș și Harghita.

În județul Mureș, sunt vizate localitățile Sovata, Ibănești, Ghindari și Stânceni.

În județul Harghita, avertizarea se aplică pentru localitățile Toplița, Praid, Remetea, Corund, Joseni, Suseni, Ciumani, Lupeni, Atid, Gălăuțaș, Subcetate și Vărșag.

Și în aceste zone sunt așteptate ploi torențiale, cu acumulări de apă de 20-30 l/mp, descărcări electrice frecvente și rafale de vânt de până la 70 km/h.

Ploi în toată țara până marți dimineață

Pe lângă avertizările de vreme severă, ANM a emis o informare meteorologică valabilă în perioada 11 octombrie, ora 10:00-13 octombrie, ora 10:00, care anunță ploi în toate regiunile țării.

Luni, 12 octombrie, ploile se vor concentra mai ales în jumătatea de sud-est a țării.

Aversele vor fi însoțite, pe arii restrânse, de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 15-20 l/mp și, local, vor depăși 30 l/mp.

La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi temporar și sub formă de lapoviță și ninsoare. În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini mari, vântul va avea rafale de 70-90 km/h.

În celelalte regiuni, vântul va avea temporar intensificări, cu viteze la rafală de 45-50 km/h, în special în est, sud-est și în extremitatea de sud-vest a țării.

Meteorologii anunță și o răcire a vremii. Duminică, temperaturile vor scădea în regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice, iar de luni răcirea se va resimți și în restul țării.

Cod galben de ploi abundente în mai multe regiuni

Pentru intervalul 12 octombrie, ora 10:00-13 octombrie, ora 10:00, ANM a emis și o atenționare cod galben de ploi însemnate cantitativ.

Aceasta vizează cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură.

În zonele menționate, cantitățile de precipitații vor ajunge la 20-30 l/mp, iar pe arii restrânse pot atinge 40-50 l/mp, în intervale scurte de timp sau prin acumulare.