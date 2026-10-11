 Județele aflate sub cod portocaliu de vijelii și ploi torențiale. Rafale de vânt de până la 70 km/h | adevarul.ro
search
Duminică, 11 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Județele aflate sub cod portocaliu de vijelii și ploi torențiale. Rafale de vânt de până la 70 km/h

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică seară avertizări cod portocaliu de vijelii și ploi torențiale pentru mai multe județe. Meteorologii anunță averse care pot acumula până la 30 de litri de apă pe metru pătrat într-un timp scurt, descărcări electrice frecvente și rafale de vânt de până la 70 km/h.

Ploi torențiale în mai mute județe
Ploi torențiale în mai mute județe Foto: arhivă, adevărul

Cod portocaliu de vijelii în județul Suceava

În județul Suceava, avertizarea cod portocaliu este valabilă duminică, în intervalul orar 20:25-21:25, și vizează localitățile Vatra Dornei, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Breaza și Ciocănești.

În aceste zone sunt prognozate averse torențiale, care vor acumula între 20 și 30 de litri de apă pe metru pătrat. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice frecvente, iar vântul va avea intensificări cu rafale de 55-70 km/h, care pot lua aspect de vijelie.

Cod portocaliu și în județele Mureș și Harghita

O altă avertizare cod portocaliu este valabilă în intervalul orar 20:15-21:20 și vizează mai multe localități din județele Mureș și Harghita.

În județul Mureș, sunt vizate localitățile Sovata, Ibănești, Ghindari și Stânceni.

În județul Harghita, avertizarea se aplică pentru localitățile Toplița, Praid, Remetea, Corund, Joseni, Suseni, Ciumani, Lupeni, Atid, Gălăuțaș, Subcetate și Vărșag.

Și în aceste zone sunt așteptate ploi torențiale, cu acumulări de apă de 20-30 l/mp, descărcări electrice frecvente și rafale de vânt de până la 70 km/h.

Ploi în toată țara până marți dimineață

Pe lângă avertizările de vreme severă, ANM a emis o informare meteorologică valabilă în perioada 11 octombrie, ora 10:00-13 octombrie, ora 10:00, care anunță ploi în toate regiunile țării.

Luni, 12 octombrie, ploile se vor concentra mai ales în jumătatea de sud-est a țării.

Aversele vor fi însoțite, pe arii restrânse, de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 15-20 l/mp și, local, vor depăși 30 l/mp.

La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi temporar și sub formă de lapoviță și ninsoare. În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini mari, vântul va avea rafale de 70-90 km/h.

În celelalte regiuni, vântul va avea temporar intensificări, cu viteze la rafală de 45-50 km/h, în special în est, sud-est și în extremitatea de sud-vest a țării.

Meteorologii anunță și o răcire a vremii. Duminică, temperaturile vor scădea în regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice, iar de luni răcirea se va resimți și în restul țării.

Cod galben de ploi abundente în mai multe regiuni

Pentru intervalul 12 octombrie, ora 10:00-13 octombrie, ora 10:00, ANM a emis și o atenționare cod galben de ploi însemnate cantitativ.

Aceasta vizează cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură.

În zonele menționate, cantitățile de precipitații vor ajunge la 20-30 l/mp, iar pe arii restrânse pot atinge 40-50 l/mp, în intervale scurte de timp sau prin acumulare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
digi24.ro
image
În Germania, vizitatorii unei grădini zoologice plătesc 110 euro ca să scarpine capibara cu o perie timp de 15 minute
stirileprotv.ro
image
Rusia și Ucraina au ajuns la un „armistițiu energetic”, anunță Trump. „Ambele părți au fost de acord“
gandul.ro
image
Alertă de asasinat asupra premierului Poloniei. Reuniune de urgență la Varșovia
mediafax.ro
image
Gigi Mustață – MM Stoica, război civil în direct: „Indezirabil pentru Peluza Nord! MM să ia portavocea și să-și facă Peluza Sud” / „Indezirabil? Unde este lipsa mea de respect? Dacă văd dovezi concrete, promit că iau măsuri”
fanatik.ro
image
Fostul șef CNAS Lucian Duță ar putea rămâne cu peste jumătate din șpaga de 6,3 milioane de euro
libertatea.ro
image
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte interconfesionale din Orientul Mijlociu, iar consecințele pot fi catastrofale
digi24.ro
image
Omul de afaceri adus să o salveze pe CFR Cluj, dat „dispărut” de club: „Nu l-am mai văzut niciodată”
gsp.ro
image
Adio, Vinicius! ”S-a terminat totul”, a doua zi după scandalul de la Real Madrid - Villarreal
digisport.ro
image
Trucul cu o simplă foaie de hârtie care te poate ajuta să reduci factura la curent. Cum îți dai seama dacă frigiderul consumă prea mult
click.ro
image
Donald Trump lansează un atac furibund împotriva lui Zelenski: „A venit timpul ca Ucraina să aibă alt președinte”
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
Arma care blochează mușchii în câteva secunde. Motivul pentru care poliţiştii români nu o pot folosi
observatornews.ro
image
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
cancan.ro
image
O femeie a curățat două cabine de duș identice, dar calcarul a revenit mai repede la una. Iată de ce!
newsweek.ro
image
FOTO. Aryna Sabalenka, apariție incendiară în costum de baie: „E o divă”
prosport.ro
image
Ce calorifere trebuie aerisite primele într-o casă. Ordinea care te ajută să elimini aerul din instalație
playtech.ro
image
Cristi Balaj explică de ce Universitatea Craiova nu a primit penalty după contactul dur dintre Elisor și Hegedus. Exclusiv
fanatik.ro
image
Greșelile care îți pot afecta sănătatea după 40 de ani și pe care încă le poți corecta înainte de 60
ziare.com
image
A anunțat că e însărcinată, apoi a declanșat ”isteria”! ”M-am simțit folosită și trădată”. Presupusul tată e acuzat de viol
digisport.ro
image
Facturile la energie s-ar putea scumpi cu 20% în această iarnă! Ce se întâmplă cu ajutorul de 50 de lei pentru românii vulnerabili
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pe lux şi opulenţă! Imagini fabuloase cu penthouse-ul Mihaelei Rădulescu din Monaco
romaniatv.net
image
Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu! Anunțul lui Trump
mediaflux.ro
image
Fiica fostului internațional român a urmărit de pe Arena Națională victoria celor de la FCSB: „Tata e de vină”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Cristela Georgescu susține că fiul său de 14 ani și tatăl ei de aproape 90 de ani au fost păziți de militari înarmați. Dezvăluiri despre perchezițiile DIICOT într-un interviu acordat în SUA
actualitate.net
image
Laura Cosoi, fotografie emoționantă cu două generații din familie: „Unchiul Iancu, 95 de ani, și Nina, 2 luni”
click.ro
image
Cum arată locuința lui Marilu Dobrescu din Australia: „Ultimele luni le-am dedicat casei ăsteia”
click.ro
image
Gabriela Cristea, rețetă de „fonfleuri” cu pere coapte, brânză cu mucegai și nuci. Preparatul care îmbină perfect gustul dulce cu cel sărat
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Kate Middleton Prințul William GettyImages 2298735682 jpg
Kate i-a arătat lui Meghan ce înseamnă o ținută bine croită. Cât de frumoasă a fost prințesa, la Belfast, alături de William
okmagazine.ro
O carte poștală trimisă de un soldat soției sale, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial
„Dragă Auroro”. O carte poștală trimisă de un soldat soției sale, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Fostul premier face bani și din alte activități: „Muncesc pentru a câștiga un ban în plus”
image
Laura Cosoi, fotografie emoționantă cu două generații din familie: „Unchiul Iancu, 95 de ani, și Nina, 2 luni”

OK! Magazine

image
Kate i-a arătat lui Meghan ce înseamnă o ținută bine croită. Cât de frumoasă a fost prințesa, la Belfast, alături de William