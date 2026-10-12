Pasajul DN3 peste Autostrada A0 a fost deschis circulației, potrivit anunțului făcut de Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Irinel Scrioșteanu a precizat că traficul pe pasajul DN3 se desfășoară pe două benzi, iar în zilele următoare vor fi finalizate lucrările necesare pentru deschiderea celorlalte două benzi,

„Sunt pe șantierul Lotului 3 al Autostrăzii Bucureștiului A0, unde tocmai am dat în trafic pasajul DN3 peste A0 eliminând astfel «bariera» în finalizarea lucrărilor la corpul principal al A0 în zona intersecției dintre cele două drumuri. Deocamdată se circulă pe două benzi de circulație urmând ca în câteva zile să se finalizeze montarea rosturilor de dilatare și a parapetului de siguranță pe celelalte două benzi”, a scris secretarul de stat pe Facebook.

Pasajul DN3 al Autostrăzii A0 Foto: Facebook/Irinel Scrioșteanu

Lucrările de pe Lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord au depășit pragul de 98,5%, potrivit datelor comunicate de secretarul de stat.

Pe șantier mai sunt executate următoarele intervenții: montarea ultimelor rosturi de dilatație la pasaje; montarea parapetelor mediane și marginale în zona pasajelor a nodurilor rutiere și in zonele de acces în șantier; realizarea semnalizării verticale și orizontale pe ultimele sectoare; alte lucrări necesare pentru siguranța circulației; finalizarea lucrărilor de montare a panourilor fonoabsorbante; lucrări si teste la sistemul ITS; lucrări la sistemul de iluminat și testarea acestuia.

Oficialul a mai precizat că mobilizarea constructorului este îmbunătățită, lucru care va permite darea în trafic a acestui lot, împreună cu lotul 4, în jurul datei de 20 octombrie. Astfel, șoferii vot putea circula de la Constanța și Craiova până la Bacău doar pe autostradă.

La începutul lunii septembrie, Scrioșteanu a precizat că deschiderea circulației pe lotul 3 depinde de finalizarea pasajului DN3 peste A0.