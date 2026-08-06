 România, sub asediul extremelor meteo: caniculă de până la 41 de grade, furtuni violente și risc de inundații | adevarul.ro
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România, sub asediul extremelor meteo: caniculă de până la 41 de grade, furtuni violente și risc de inundații

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România traversează un interval de vreme severă, marcat simultan de temperaturi extreme, vijelii puternice și risc de inundații. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări succesive de caniculă (inclusiv Cod roșu) și instabilitate atmosferică, în timp ce hidrologii avertizează asupra posibilității producerii de viituri rapide pe mai multe râuri din țară.

Mai multe județe sunt sub Cod roșu de caniculă: FOTO ANM
Mai multe județe sunt sub Cod roșu de caniculă: FOTO ANM

Joi, valul de căldură atinge intensitatea maximă în vestul țării, unde sunt în vigoare avertizări Cod Roșu pentru județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin.

Maxime de până la 41 de grade Celsius

În județele vizate de Codul roșu, meteorologii estimează maxime de până la 41 de grade Celsius, valori comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.

Sub Cod Portocaliu de caniculă se află Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și zone extinse din Muntenia, unde temperaturile vor ajunge la 35-38 de grade. În Dobrogea și estul Munteniei este în vigoare un Cod Galben pentru temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat.

ANM avertizează că în multe regiuni indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu minime de până la 24-25 de grade.

Furtuni puternice după-amiaza

În contrast cu arșița din timpul zilei, după-amiezile și serile vor aduce fenomene de instabilitate atmosferică accentuată.

Joi, între orele 12:00 și 23:00, nordul Moldovei, Maramureșul, Oltenia, estul Transilvaniei și vestul Munteniei se află sub Cod Portocaliu de furtuni. Sunt prognozate vijelii cu rafale de 70-90 km/h, grindină de dimensiuni medii și mari, descărcări electrice și averse torențiale care pot depăși local 50 l/mp în doar câteva ore.

Alte regiuni, inclusiv Banatul, Crișana, sudul Moldovei și cea mai mare parte a Munteniei, se află sub Cod Galben pentru vijelii, ploi torențiale și intensificări ale vântului.

Vineri, instabilitatea atmosferică va continua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Munteniei, unde sunt așteptate noi episoade de furtuni și cantități importante de apă.

Potrivit prognozei ANM, valul de căldură va începe să slăbească vineri în nord-vestul și centrul țării, însă va continua în sud și vest până la sfârșitul săptămânii. Chiar dacă temperaturile vor înregistra o scădere treptată, canicula și disconfortul termic vor rămâne ridicate în multe regiuni, în timp ce instabilitatea atmosferică va continua să genereze episoade de furtuni locale.

Hidrologii avertizează asupra riscului de inundații

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis joi o atenționare Cod galben de inundații, valabilă de la ora 12:00 până vineri dimineață, la ora 9:00, pentru râuri din mai multe bazine hidrografice din țară.

Bazinele hidrografice vizate de avertizare. FOTO INHGA
Bazinele hidrografice vizate de avertizare. FOTO INHGA

Potrivit hidrologilor, precipitațiile prognozate în următoarele 24 de ore și propagarea scurgerilor de apă pot genera creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor cursurilor de apă, fiind posibile depășiri ale cotelor de atenție. Specialiștii avertizează asupra riscului de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și asupra apariției unor viituri rapide.

Avertizarea vizează râuri din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Lăpuș, Someșul Mare, Someșul Mic, Mureș, Târnava Mică și Târnava Mare, afectând județe din nordul și centrul țării, inclusiv Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, Mureș, Alba, Brașov și Sibiu.

Fenomene similare sunt prognozate și în bazinele Jiului, Gilortului, Motrului, Oltului, Argeșului, Dâmboviței, Ialomiței, Prahovei, Trotușului, Bistriței, Moldovei, Sucevei și Jijiei, fiind vizate județe din Oltenia, Muntenia, Transilvania și Moldova.

Conform INHGA, cele mai mari probabilități de producere a viiturilor rapide sunt pe unele cursuri mici de apă din județele Dâmbovița, Prahova, Suceava și Neamț, unde fenomenele ar putea avea o intensitate mai ridicată.

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