Peste 20 de orașe din Italia, sub cod roșu de caniculă. Papa a mutat audiența generală în Bazilica Sfântul Petru

Peste 20 de orașe din Italia au fost plasate joi, 6 august, sub cod roșu de caniculă, fiind pentru prima dată în acest an când toate marile centre urbane monitorizate de sistemul de supraveghere al Ministerului Sănătății se află sub nivelul maxim de alertă.

Oraşele aflate în alertă roşie sunt: Torino, Bolzano, Milano, Genova, Veneţia, Verona, Trieste, Bologna, Florenţa, Perugia, Roma, Napoli, Ancona, Pescara, Bari, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo şi Cagliari, precum şi Catania, Messina, Brescia, Viterbo, Latina, Rieti, Frosinone şi Civitavecchia.

Potrivit Quotidiano Nazionale, în unele grădinițe din Bologna, părinții refuză să mai plătească taxele din cauza lipsei aerului condiționat.

Autoritățile transmit că, vineri, numărul de orașe aflate sub alertă va scădea la 26, singurul oraș care va reveni la cod galben fiind Bolzano.

La Florența se vor înregistra opt zile consecutive de cod roșu. Valul de căldură va continua să afecteze în special centrul și sudul Italiei cel puțin până pe 15 august.

Publicația precizează că masa de aer african continuă să afecteze bazinul mediteranean și Europa de Est, cu temperaturi cu 6-7 grade peste media sezonieră. În timp ce în nordul Italiei sunt așteptate ploi și o răcire ușoară în jurul datei de 9-10 august, centrul și sudul țării vor rămâne sub influența valului de căldură cel puțin până la Ferragosto.

Presa italiană relatează că temperaturile extreme ar fi provocat moartea a două persoane, un bărbat de 81 de ani și un agent de pază de 55 de ani.

Totodată, canicula a provocat probleme în spitale, unde au fost raportate defecțiuni ale sistemelor de climatizare, iar Papa a mutat audiența generală în interiorul Bazilicii Sfântul Petru din cauza căldurii.

Canicula din Italia a provocat și incendii de vegetație. În ultimele zile, au fost stinse 13 incendii de vegetație în regiunea Abruzzo, iar alte incendii au izbucnit în Lombardia, Toscana, Campania și Calabria.

Confagricoltura, una dintre principalele organizații ale agricultorilor din Italia, solicită măsuri urgente pentru sprijinirea sectorului horticol, afectat atât de secetă, cât și de grindină.

În Sardinia, producția de miere s-a prăbușit cu până la 70%, după ce temperaturile au ajuns în unele zone la aproape 48 de grade Celsius, provocând moartea sau dispersarea a sute de milioane de albine.