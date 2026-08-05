A doua zi de restricții rutiere pe șoselele din vestul țării, din cauza codului roșu de caniculă. Cum va fi vremea în restul țării

Autoritățile au anunțat că miercuri, 5 august, între orele 12:00 și 20:00, va fi interzisă circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din șapte județe. Măsura vine în contextul Codului roșu de caniculă emis de meteorologi.

„Astăzi, 5 august, în intervalul orar 12:00 - 20:00, în condițiile avertizării meteorologice Cod Roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie, ce vizează caniculă, temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat, va fi interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Maramureș, Sălaj, Timiș, Caraș-Severin, Arad, Bihor și Satu Mare”, transmite Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Restricțiile nu se aplică transportului de persoane, animalelor vii, produselor perisabile și alimentare, carburanților, apei, intervențiilor de urgență, serviciilor poștale și funerare, tractărilor, salubrizării, transporturilor militare și celor din cadrul Sistemului Garanție-Returnare (SGR).

De asemenea, polițiștii au venit cu o serie de recomandări pentru șoferi:

să se asigure, înainte de a porni la drum, că presiunea din pneuri este cea recomandată pentru sezonul cald și că sistemele de climatizare sunt funcționale;

să se evite, pe cât posibil, călătoriile în jurul orelor caniculare, în special de către șoferii cu probleme de sănătate, iar dacă deplasarea este necesară, să se opteze pentru un însoțitor;

să se efectueze opriri mai dese, în cazul călătoriilor lungi, pentru repaus și hidratare, astfel încât să se prevină instalarea oboselii;

să se păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față;

să se folosească centura de siguranță și dispozitivele de fixare pentru pasageri;

să nu se efectueze manevre riscante, care cresc riscul producerii accidentelor;

să se conducă cu atenție, adoptând o conduită calmă și preventivă pe toată durata deplasării.

Cum va fi vremea miercuri

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), miercuri, 5 august, valul de căldură va continua să se intensifice în toată țara. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor încadra între 30–31 de grade pe litoral și 40–41 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 9–12 grade în estul Transilvaniei și 25–26 de grade în dealurile Crișanei și în nordul Moldovei, caracterizând o noapte tropicală în cea mai mare parte a țării.

Cerul va fi mai mult senin, însă după-amiaza și seara vor fi înnorări temporar accentuate, îndeosebi în zona Carpaților Orientali, unde vor fi averse (5–10 l/mp și izolat peste 15–20 l/mp) și descărcări electrice.

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Astfel de manifestări vor fi izolat și în restul zonei montane și posibil în zonele joase de relief din vestul, centrul și sud-estul țării.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (rafale, în general, de 40–50 km/h), posibil cu aspect de vijelie.

În București, valul de căldură va fi intens și persistent. Va fi caniculă, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperatura maximă va fi de 37–38 de grade, iar cea minimă de 18–21 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Cod roșu de caniculă în șapte județe

De asemenea, ANM a emis un Cod galben de caniculă, valabil de miercuri, ora 10:00, până joi, ora 10:00. Zonele afectate sunt Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei.

Aici, valul de căldură va persista în Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30...31 de grade pe litoral și 36...37 de grade în Muntenia. Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.

ANM a emis și un Cod portocaliu de caniculă, valabil în aceeași perioadă, fiind vizate Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei.

Valul de căldură persistent se va extinde și se va intensifica în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde vafi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Banatului.

Nu în ultimul rând, a fost emis și un Cod roșu de caniculă pentru județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin.

În județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.

Temperaturile maxime vor fi de 37...39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj și de 39...41 de grade în județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 25...26 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei.