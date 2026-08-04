 Noi restricții de circulație pentru vehiculele de peste 7,5 tone din cauza caniculei. Anunțul CNAIR | adevarul.ro
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Noi restricții de circulație pentru vehiculele de peste 7,5 tone din cauza caniculei. Anunțul CNAIR

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Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat marți, 4 august, că restricțiile de circulație impuse din cauza caniculei se extind în alte trei județe.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

„Miercuri, 05.08.2026, în intervalul orar 12:00 – 20:00, autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t au circulația restricționată pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele: Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin.

Aceste restricții sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administrația Națională de Meteorologie, Cod Roșu – val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat respectiv temperaturi extreme”transmite CNAIR într-o postare.

Compania precizează că măsura a fost luată pentru a proteja sectoarele de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă și pentru a preveni deteriorarea acestora în condiții de caniculă, sub efectul traficului greu.

CNAIR reamintește că restricțiile se aplică vehiculelor de peste 7,5 tone, însă sunt exceptate transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, carburanți, alimente, apă, medicamente și alte transporturi esențiale, precum și intervențiile de urgență și transporturile militare.

„De asemenea, în perioada restricțiilor vor fi exceptate utilajele proprii ale CNAIR SA, utilajele firmelor care desfășoară activități necesare derulării contractelor pentru construcția, modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere naționale (drumuri naționale, drumuri expres, autostrăzi).”

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți o nouă avertizare Cod roșu de caniculă, valabilă în intervalul 5 august, ora 10:00 – 6 august, ora 10:00, pentru județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, unde sunt prognozate temperaturi extreme și nopți tropicale.

Meteorologii avertizează că valul de căldură se va intensifica în mare parte din țară. Un cod roșu de caniculă este în vigoare pentru șapte județe din vest și nord-vest, unde temperaturile vor ajunge până la 41 de grade.

Alte regiuni se află sub cod portocaliu și cod galben, fiind prognozate temperaturi de până la 38, respectiv 37 de grade, disconfort termic accentuat și nopți tropicale.

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