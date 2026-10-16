 Cum va fi vremea până la jumătatea lunii noiembrie. Unde plouă și când vor crește din nou temperaturile | adevarul.ro
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Cum va fi vremea până la jumătatea lunii noiembrie. Unde plouă și când vor crește din nou temperaturile

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Meteorologii estimează că, până la jumătatea lunii noiembrie, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă sau uşor mai ridicate, în timp ce cantităţile de precipitaţii se vor situa, la rândul lor, în jurul valorilor obişnuite.

Toamnă
Vreme de toamnă autentică în perioada următoare Foto: Shutterstock

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Săptămâna 19-26 octombrie

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea estică a teritoriului, dar mai ales în regiunile nord-estice, iar în regiunile vestice şi nord-vestice va fi deficitar.

Săptămâna 26 octombrie - 2 noiembrie

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 2-9 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi apropiat de cel normal, în toate regiunile.

Săptămâna 9-16 noiembrie

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în zonele montane, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

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