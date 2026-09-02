Meteorologii anunță vreme instabilă. Ploi torenţiale şi vijelii în toată ţara până joi seara

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, 2 septembrie, o informare de vreme instabilă, cu averse torenţiale şi intensificări ale vântului, valabilă la nivelul întregii ţări, până joi seara.

Vremea se schimbă Foto: Shutterstock

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 2 septembrie, ora 13:00 – 3 septembrie, ora 21:00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, local în Moldova şi în nordul Munteniei, pe alocuri în regiunile sudice şi estice, precum şi în zona montană.

Aceasta se va manifesta prin averse torenţiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze în general de 40 – 50 km/h) şi, izolat, grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm), scrie Agerpres.

De asemenea, în intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore), cantităţile de apă vor fi de 10 – 15 l/mp şi, pe arii restrânse, de peste 20 – 30 l/mp.

Vreme caldă, dar instabilă, în Bucureşti

Meteorologii prognozează pentru Capitală o vreme instabilă, pe parcursul zilelor de miercuri şi joi, cu maxime termice de până la 32 de grade, dar şi perioade cu averse şi descărcări electrice.

Conform ANM, miercuri, vremea va fi călduroasă, însă cerul va fi variabil, cu unele înnorări spre seară când vor fi intensificări ale vântului (35 – 45 km/h) şi posibil averse slabe (1 – 3 l/mp). Temperatura maximă va fi de 31 – 32 de grade, iar cea minimă de 15 – 18 grade.

În cursul zilei de joi, cerul va fi variabil cu înnorări, averse şi descărcări electrice, îndeosebi după-amiaza şi seara (cantităţi de apă de 2 – 5 l/mp). Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (rafale de 35 – 50 km/h). Maxima termică se va situa în jurul a 30 de grade.