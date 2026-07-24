 ANM a emis avertizări nowcasting. Cod portocaliu în Călărași și cod galben în alte două județe | adevarul.ro
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ANM a emis avertizări nowcasting. Cod portocaliu în Călărași și cod galben în alte două județe

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri după-amiază, mai multe avertizări nowcasting de vreme severă, valabile pentru județele Călărași, Iași și Teleorman. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină în unele zone.

Sunt avertizări nowcasting de vreme severă. FOTO: Shutterstock
Sunt avertizări nowcasting de vreme severă. FOTO: Shutterstock

Cod portocaliu în județul Călărași

Cea mai severă avertizare este de cod portocaliu și este valabilă între orele 17:00 și 17:45 pentru localitățile Ulmeni, Spanțov, Chiselet și Oltenița.

Potrivit ANM, sunt prognozate averse torențiale care vor acumula 25–40 l/mp, frecvente descărcări electrice, rafale de vânt de 60–70 km/h și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1–3 centimetri.

Cod galben în județul Iași

Meteorologii au emis și o atenționare cod galben, valabilă între 17:09 și 17:50, pentru localitățile Șipote, Vlădeni, Andrieșeni, Focuri, Gropnița, Coarnele Caprei, Fântânele și Roșcani, din județul Iași.

În aceste zone sunt așteptate averse torențiale cu acumulări de 15–25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 40–50 km/h și grindină de mici dimensiuni, de 1–2 centimetri.

Furtuni și în Teleorman

O altă avertizare cod galben, valabilă până la ora 17:40, vizează județul Teleorman, în localitățile Videle, Botoroaga, Drăgănești-Vlașca, Mereni, Bujoreni, Răsmirești și Crevenicu.

ANM anunță averse torențiale ce pot cumula 15–25 l/mp, însoțite de descărcări electrice.

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