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Cod galben de furtuni în mare parte din țară, cu ploi torențiale, grindină și vijelii. Ce zone scapă de avertizarea ANM

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Vineri, vremea va fi deosebit de instabilă în cea mai mare parte a țării, iar meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil în perioada 3 iulie, ora 10:00 – 4 iulie, ora 10:00, pentru Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea.

Cum va fi vremea vineri, 3 iulie. FOTO: Shutterstock
Cum va fi vremea vineri, 3 iulie. FOTO: Shutterstock

Avertizarea vizează averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, precum și grindină de mici și, izolat, medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 30-40 l/mp.

FOTO: ANM
FOTO: ANM

În restul țării, vremea va fi tot instabilă, însă cele mai bune condiții se vor înregistra în extremitatea vestică și în nord-vest.

Temperaturile maxime vor varia între 23 de grade în Transilvania și 34 de grade în sudul Moldovei.

În Dobrogea și Bărăgan sunt așteptate înnorări, ploi consistente și perioade scurte cu soare. Vântul se va intensifica în timpul averselor, iar temperaturile vor ajunge până la 32 de grade.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei sunt prognozate mai multe episoade de ploi torențiale, însoțite de descărcări electrice, grindină și rafale puternice de vânt. În aceste zone, valorile termice vor continua să crească, apropiindu-se de pragul caniculei.

În nordul Moldovei și în Bucovina vremea se va răcori ușor, cu maxime de aproximativ 26 de grade la Suceava și 31 de grade la Vaslui. Și aici sunt așteptate ploi abundente, cu acumulări importante de apă.

În Maramureș și nordul Transilvaniei temperaturile vor ajunge până la 31 de grade, iar pe parcursul zilei sunt prognozate averse cu tunete, fulgere, grindină și vijelii.

În vestul țării, temperaturile vor urca până la 32-33 de grade. În Crișana și Banat, ploile vor fi izolate în prima parte a zilei, după care vremea va deveni în general frumoasă. În restul regiunii sunt prognozate averse și fenomene specifice instabilității atmosferice.

Și în Transilvania vor fi ploi torențiale, însoțite de tunete, fulgere și rafale puternice de vânt. Temperaturile vor fi mai scăzute decât în ziua precedentă, cu maxime de aproximativ 26 de grade la Brașov.

În sud-vestul țării sunt așteptate mai multe reprize de ploi torențiale, însoțite de fenomene electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât joi, atingând 32 de grade la Drobeta-Turnu Severin și Slatina.

În sudul țării, ploile vor fi însoțite de tunete, fulgere și rafale de vânt, iar temperaturile maxime vor ajunge la 31-32 de grade.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi schimbătoare. Spre seară și în cursul nopții sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-60 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 32 de grade.

La munte sunt așteptate ploi torențiale care pot depăși 40 de litri pe metru pătrat, însoțite de vânt cu viteze de 50-70 km/h și, izolat, de grindină.

La malul mării, ploile vor apărea în a doua parte a zilei și pot fi însoțite de grindină și intensificări susținute ale vântului. Temperaturile vor ajunge la 27-28 de grade în stațiuni, iar apa mării va avea în jur de 24 de grade.

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