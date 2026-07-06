Vreme instabilă la început de săptămână. Ploi, vijelii și grindină în mai multe regiuni, apoi temperaturile se schimbă din nou

Vremea va fi ușor instabilă luni, 6 iulie, în cea mai mare parte a țării, cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), instabilitatea atmosferică se va menține și în următoarele zile, înainte ca temperaturile să înceapă din nou să crească spre finalul săptămânii.

Cum va fi vremea luni, 6 iulie

Cerul va fi variabil, însă în cursul după-amiezii și al nopții vor apărea înnorări accentuate în Banat, Crișana, Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și pe arii restrânse în restul țării. Meteorologii anunță perioade cu averse și descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat, izolat depășind 20-30 l/mp.

Vântul va sufla cu intensificări temporare, mai ales la munte și în timpul ploilor, unde rafalele vor atinge 40-60 km/h. Izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, iar cele minime între 9 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Pe alocuri se va semnala ceață.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea va rămâne călduroasă, cu o temperatură maximă de aproximativ 31 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara sunt posibile înnorări și averse slabe. Minima va fi cuprinsă între 15 și 18 grade, iar vântul va sufla slab și moderat.

Instabilitatea continuă marți și miercuri

Marți, valorile termice vor rămâne apropiate de cele normale pentru începutul lunii iulie, însă vremea va continua să fie ușor instabilă. Sunt prognozate averse și descărcări electrice în vestul, nordul, centrul și sud-estul țării, iar pe arii restrânse și în celelalte regiuni. Ploile pot avea caracter torențial, iar în zonele montane, rafalele de vânt vor ajunge la 70-90 km/h. Temperaturile maxime vor varia între 23 și 33 de grade.

Miercuri, instabilitatea atmosferică se va accentua în mai multe regiuni. Vor fi perioade cu ploi, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, pe alocuri, grindină, iar cantitățile de apă pot depăși izolat 30-40 l/mp. Maximele vor fi cuprinse între 20 de grade în nord-estul Transilvaniei și 33 de grade Celsius în Dobrogea continentală.

În București, marți sunt așteptate maxime de 30-32 de grade Celsius și averse slabe după-amiaza și seara. Miercuri, instabilitatea va fi mai accentuată, cu ploi, descărcări electrice și rafale de vânt de până la 40-50 km/h, iar temperatura maximă va ajunge la 29-31 de grade.

Răcire joi, apoi temperaturile cresc din nou

Joi, vremea se va răci în majoritatea regiunilor, iar instabilitatea va persista în special în zonele de deal și de munte, precum și în centrul, estul și sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în sudul Olteniei. În București, maxima va coborî la aproximativ 25 de grade, fiind prognozate averse și descărcări electrice.

Pentru intervalul 10-13 iulie, meteorologii estimează o încălzire treptată a vremii. În ultimele zile ale perioadei, vremea va deveni călduroasă în special în vestul și sud-vestul țării, însă probabilitatea pentru averse și furtuni va rămâne ridicată în zonele montane și, ulterior, în jumătatea estică.

ANM: Temperaturi peste normal în a doua parte a lunii iulie

Potrivit estimării ANM pentru perioada 6 iulie – 3 august, în prima săptămână valorile termice vor fi ușor sub cele normale în estul țării și apropiate de normal în rest. După 13 iulie, temperaturile vor depăși mediile climatologice în cea mai mare parte a României, mai ales în vest, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare la nivel național.

Meteorologii estimează că finalul lunii iulie și începutul lunii august vor aduce o vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu cele mai ridicate temperaturi în regiunile vestice.