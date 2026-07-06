search
Luni, 6 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Vreme instabilă la început de săptămână. Ploi, vijelii și grindină în mai multe regiuni, apoi temperaturile se schimbă din nou

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Vremea va fi ușor instabilă luni, 6 iulie, în cea mai mare parte a țării, cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), instabilitatea atmosferică se va menține și în următoarele zile, înainte ca temperaturile să înceapă din nou să crească spre finalul săptămânii.

Vremea va fi ușor instabilă luni, 6 iulie. FOTO: arhivă
Vremea va fi ușor instabilă luni, 6 iulie. FOTO: arhivă

Cum va fi vremea luni, 6 iulie

Cerul va fi variabil, însă în cursul după-amiezii și al nopții vor apărea înnorări accentuate în Banat, Crișana, Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și pe arii restrânse în restul țării. Meteorologii anunță perioade cu averse și descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat, izolat depășind 20-30 l/mp.

Vântul va sufla cu intensificări temporare, mai ales la munte și în timpul ploilor, unde rafalele vor atinge 40-60 km/h. Izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, iar cele minime între 9 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Pe alocuri se va semnala ceață.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea va rămâne călduroasă, cu o temperatură maximă de aproximativ 31 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara sunt posibile înnorări și averse slabe. Minima va fi cuprinsă între 15 și 18 grade, iar vântul va sufla slab și moderat.

Instabilitatea continuă marți și miercuri

Marți, valorile termice vor rămâne apropiate de cele normale pentru începutul lunii iulie, însă vremea va continua să fie ușor instabilă. Sunt prognozate averse și descărcări electrice în vestul, nordul, centrul și sud-estul țării, iar pe arii restrânse și în celelalte regiuni. Ploile pot avea caracter torențial, iar în zonele montane, rafalele de vânt vor ajunge la 70-90 km/h. Temperaturile maxime vor varia între 23 și 33 de grade.

Miercuri, instabilitatea atmosferică se va accentua în mai multe regiuni. Vor fi perioade cu ploi, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, pe alocuri, grindină, iar cantitățile de apă pot depăși izolat 30-40 l/mp. Maximele vor fi cuprinse între 20 de grade în nord-estul Transilvaniei și 33 de grade Celsius în Dobrogea continentală.

În București, marți sunt așteptate maxime de 30-32 de grade Celsius și averse slabe după-amiaza și seara. Miercuri, instabilitatea va fi mai accentuată, cu ploi, descărcări electrice și rafale de vânt de până la 40-50 km/h, iar temperatura maximă va ajunge la 29-31 de grade.

Răcire joi, apoi temperaturile cresc din nou

Joi, vremea se va răci în majoritatea regiunilor, iar instabilitatea va persista în special în zonele de deal și de munte, precum și în centrul, estul și sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în sudul Olteniei. În București, maxima va coborî la aproximativ 25 de grade, fiind prognozate averse și descărcări electrice.

Pentru intervalul 10-13 iulie, meteorologii estimează o încălzire treptată a vremii. În ultimele zile ale perioadei, vremea va deveni călduroasă în special în vestul și sud-vestul țării, însă probabilitatea pentru averse și furtuni va rămâne ridicată în zonele montane și, ulterior, în jumătatea estică.

ANM: Temperaturi peste normal în a doua parte a lunii iulie

Potrivit estimării ANM pentru perioada 6 iulie – 3 august, în prima săptămână valorile termice vor fi ușor sub cele normale în estul țării și apropiate de normal în rest. După 13 iulie, temperaturile vor depăși mediile climatologice în cea mai mare parte a României, mai ales în vest, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare la nivel național.

Meteorologii estimează că finalul lunii iulie și începutul lunii august vor aduce o vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu cele mai ridicate temperaturi în regiunile vestice.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate
digi24.ro
image
Ironie maghiară. Fostul premier autocrat Viktor Orban îl acuză pe noul prim-ministru Peter Magyar de dictatură
stirileprotv.ro
image
Cum a reușit Viorel Pașca să se infiltreze în administrația locală. Fiul său ajuns viceprimar PNL făcea calcule de profitabilitate în afacerea cu bătrâni
gandul.ro
image
Haos pe aeroporturile europene din cauza noului sistem de intrare/ieșire. Întârzieri de până la 5h
mediafax.ro
image
Ar fi mutarea secolului în fotbal! Tatăl lui Haaland, prima reacție despre transferul la Real Madrid
fanatik.ro
image
Campionii pensiilor speciale de peste 10.000 de euro: cel mai tânăr beneficiar, ieșit din activitate la 49 de ani
libertatea.ro
image
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în contact cu un foc de artificii
digi24.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Vinicius s-a dus direct la Haaland, în timpul interviului. Gestul făcut în fața "Bestiei", cu zeci de reporteri prezenți
digisport.ro
image
Cabral, surprins în ipostaze tandre cu o brunetă misterioasă! Imaginile care au stârnit val de speculații
click.ro
image
A lăsat New York-ul pentru Oradea. Povestea americanului care s-a îndrăgostit și s-a mutat în România: „Toată lumea e calmă aici”
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
Craterul care nu mai dispare de pe A10. Șoseaua s-a stricat din nou în același punct, după două reparații
observatornews.ro
image
Cabral, primele imagini cu noua iubită! Se anunță o mega-relație în showbiz
cancan.ro
image
Atenție, studenți! Câte luni mai primești pensia de urmaș după absolvire și contează dacă te angajezi?
newsweek.ro
image
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
prosport.ro
image
Câți ani trebuie să lucrezi ca electrician sau instalator pentru pensie completă. Ce beneficii ai dacă ai lucrat în condiții deosebite
playtech.ro
image
Șeicii îl răsfață pe Răzvan Lucescu! Primul transfer de top la Al-Sadd după venirea românului
fanatik.ro
image
Ce autostrăzi din PNRR sunt deja pierdute. Mai sunt doar câteva săptămâni pentru salvarea proiectelor, iar Guvernul Bolojan intră în a treia lună de interimat
ziare.com
image
Carlo Ancelotti și-a explicat decizia, după ce a scandalizat toată Brazilia la Cupa Mondială 2026
digisport.ro
image
Astăzi s-a născut Constantin Bălăceanu-Stolnici. Povestea ultimului mare aristocrat al României
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Alertă de la ANM. Vine URGIA! Ce zone sunt vizate de fenomenele extreme!
romaniatv.net
image
Horoscop 6 Iulie. Ziua în care ghinionul se poate transforma în cel mai mare noroc 
mediaflux.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu intră în cursa pentru Premiile Oscar. Pelicula în care joacă Sebastian Stan a făcut un pas uriaș spre cea mai râvnită statuetă
click.ro
image
Cabral dezvăluie secretul transformării sale. Cum a slăbit 32 de kilograme fără injecții: „Am ales varianta mai grea”
click.ro
image
Cristina Șișcanu, reacție la criticile lui Cătălin Botezatu asupra influencerilor. „Să o lăsăm mai moale cu etichetele”
click.ro
Albert și Charlene de Monaco alături de Jacques și Gabriella FB jpg
Charlene de Monaco, așa cum n-ai mai văzut-o vreodată. Aceste îmbrățișări publice ale "prințesei de gheață" nu au trecut neobservate
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Curtea Husarilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că actuala Curte a Husarilor făcea parte din sistemul de fortificații al Castelului Corvinilor încă din secolul al XV-lea?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nuntă ca în filme pentru Andrei Leonte și Laura. Imagini de poveste de la evenimentul cel mare
image
Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu intră în cursa pentru Premiile Oscar. Pelicula în care joacă Sebastian Stan a făcut un pas uriaș spre cea mai râvnită statuetă

OK! Magazine

image
Kate Middleton, regina neîncoronată a Wimbledonului, a trăit un moment rușinos din cauza tatălui ei. "Am fost îngrozită!”

Click! Pentru femei

image
A stat în comă două zile, dar nu boala a adus-o pe Madonna în pragul sinuciderii

Click! Sănătate

image
Obiceiul din timpul somnului care îți poate crește tensiunea arterială