ANM a emis două avertizări Cod galben. Jumătate de țară, afectată de ploi torențiale și vânt puternic

Meteorologii de la ANM au emis, joi, două avertizări Cod galben de ploi care vizează mai multe zone din țară. Prima atenționare este valabilă din 27 august, ora 10.00, până pe 28 august, ora 01.00, iar cea de-a doua se aplică vineri, pe parcursul zilei.

ANM a emis două avertizări Cod galben de ploi torențiale. Foto: Arhivă

Prima avertizare vizează cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, sud-vestul Moldovei, Dobrogea și Carpații Meridionali și Orientali. În aceste regiuni sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii și grindină.

Rafalele de vânt pot ajunge la 50-70 km/h, iar în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat. Pe arii restrânse, prin acumulare, acestea pot depăși 30-50 l/mp.

Foto: ANM

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică pot apărea izolat și în restul țării.

Cea de-a doua atenționare Cod galben este valabilă vineri, 28 august, între orele 08.00 și 20.00, în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei. În aceste zone, vântul va avea intensificări, cu viteze de 50-70 km/h.