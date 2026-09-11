 Cum va fi vremea în acest weekend. De la temperaturi de 36 de grade la ploi torențiale, vijelii și o răcire accentuată | adevarul.ro
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Cum va fi vremea în acest weekend. De la temperaturi de 36 de grade la ploi torențiale, vijelii și o răcire accentuată

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Weekendul începe cu temperaturi de până la 36 de grade în mai multe regiuni ale țării, însă vremea se va schimba rapid. De sâmbătă sunt prognozate averse, vijelii și descărcări electrice, urmate de o răcire accentuată.

ploaie
Vremea devine instabilă în acest weekend Foto: Shutterstock

Vineri, 11 septembrie, vremea va fi deosebit de caldă în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în sud-vestul Munteniei, unde temperaturile maxime vor ajunge la 30-36 de grade, informează ANM.

În județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Olt va fi caniculă și disconfort termic, indicele temperatură-umezeală urmând să depășească pragul critic de 80 de unități.

În restul țării, vremea va fi caldă, iar la câmpie călduroasă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade pe litoral și 32-33 de grade, local, în restul Munteniei.

Averse torențiale, vijelii și grindină

În același timp, în jumătatea de nord-vest a țării vremea va deveni instabilă. Îndeosebi seara și noaptea vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse cu caracter torențial, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri.

Sunt prognozate și vijelii, cu viteze ale vântului de 50-60 km/h. În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 10-20 l/mp și, izolat, vor depăși 30 l/mp.

În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor apărea doar izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe parcursul zilei în Banat, Crișana, la munte și izolat în celelalte regiuni, unde rafalele vor ajunge în general la 40-50 km/h.

Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață.

Cum va fi vremea în București

În București, vineri, vremea se va menține frumoasă și călduroasă. Cerul va fi mai mult senin în timpul zilei și variabil noaptea. Vântul va sufla moderat în prima parte a intervalului, cu rafale de 30-35 km/h, apoi va deveni slab.

Temperatura maximă va fi de aproximativ 32 de grade, iar minima va coborî la 14-17 grade.

Sâmbătă, vremea se schimbă

Sâmbătă, 12 septembrie, vremea va fi în general instabilă și se va răci, cu excepția sud-estului țării, unde va rămâne călduroasă.

În regiunile centrale, sudice și estice vor fi perioade cu averse, inclusiv torențiale, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni și vijelii, cu viteze de 50-60 km/h.

În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 l/mp și, pe arii restrânse, vor depăși 30 l/mp. În restul țării vor fi unele înnorări, iar aversele, în general slabe cantitativ, de 5-10 l/mp, vor apărea pe arii restrânse și pot fi însoțite de descărcări electrice.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în Crișana și aproximativ 32 de grade în estul Munteniei. Temperaturile minime vor coborî până la 7 grade în dealurile Crișanei și vor ajunge la 19 grade pe litoral.

Averse și în București, sâmbătă noaptea

În Capitală, vremea va fi caldă sâmbătă. Cerul va fi variabil, dar va deveni mai mult noros noaptea, când sunt prognozate averse, cu acumulări de apă în jurul valorii de 5 l/mp, și descărcări electrice.

Vântul va sufla în general slab în timpul zilei, apoi va deveni moderat, cu rafale de 30-35 km/h.

Duminică, temperaturile continuă să scadă

Duminică, 13 septembrie, vremea va continua să se răcească, devenind răcoroasă pe alocuri. Cerul va fi variabil, cu înnorări, averse și descărcări electrice în regiunile sud-estice și pe arii mai restrânse în restul țării, cu o probabilitate mai mare în sud, centru și la munte.

Izolat, cantitățile de apă vor fi mai însemnate, de 15-25 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări izolate, de 45-50 km/h, îndeosebi în timpul ploilor.

Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 20 și 27 de grade, iar cele minime între 7 și 18 grade.

În București, vremea va fi închisă și se va răci. Vor fi averse, iar cantitățile de apă vor ajunge în medie la 5-10 l/mp. Vântul va sufla moderat, temperatura maximă va fi de 23-25 de grade, iar minima de 13-15 grade.

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