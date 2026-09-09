Temperaturi de până la 35 de grade în România. ANM a emis cod galben pentru mai multe regiuni

Vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă în mai multe zone ale țării. Meteorologii au emis avertizări cod galben pentru miercuri și joi, când temperaturile maxime vor ajunge până la 35 de grade Celsius.

Temperaturi de până la 35 de grade în România. Foto: Shutterstock

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, miercuri, 9 septembrie, avertizarea este valabilă între orele 12:00 și 18:00 și vizează mai multe regiuni din vestul și nord-vestul țării.

În Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și în sud-vestul Olteniei sunt prognozate temperaturi deosebit de ridicate, iar izolat poate fi atinsă chiar starea de caniculă.

„Miercuri (9 septembrie) în Banat, Crişana, Maramureş, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest”, a transmis ANM.

Joi, temperaturi de până la 34 de grade

Căldura neobișnuită se menține și joi, 10 septembrie, însă aria vizată de codul galben va fi mai restrânsă.

Avertizarea va viza sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și sud-vestul Transilvaniei. În aceste regiuni, maximele termice vor ajunge la 30-34 de grade Celsius.

„Joi (10 septembrie) în sudul Banatului, în sud-vestul Olteniei şi al Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade”, precizează meteorologii.

Valorile sunt neobișnuit de ridicate pentru începutul lunii septembrie, în special în vestul țării, unde temperaturile vor atinge cele mai mari valori.