Vreme mai caldă decât normalul în următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea la început de toamnă

Românii se pot aștepta la temperaturi peste valorile obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, în următoarele patru săptămâni. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), precipitațiile vor fi, în general, apropiate de mediile climatologice, cu unele diferențe de la o regiune la alta.

Vreme mai caldă decât normalul în următoarele patru săptămâni. Foto: Facebook

Săptămâna 7 – 14 septembrie

Săptămâna aceasta, temperaturile vor depăși valorile normale în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, precum și în zonele montane. În est și sud-est, valorile termice se vor apropia de cele specifice perioadei.

În ceea ce privește ploile, cantitățile de precipitații sunt prognozate să fie în jurul celor normale pentru acest interval în întreaga țară.

Săptămâna 14 – 21 septembrie

Săptămâna următoare vine cu temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele obișnuite în toate regiunile. Abaterile pozitive vor fi mai evidente în vestul și sud-vestul țării.

Precipitațiile vor fi ușor sub normal în vest și nord-vest, în timp ce în celelalte regiuni cantitățile de apă se vor menține în apropierea valorilor normale.

Săptămâna 21 – 28 septembrie

Și în cea de-a treia săptămână sunt estimate temperaturi ușor peste mediile specifice perioadei la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric ar putea fi ceva mai bogat în anumite zone din sud-vest, unde meteorologii estimează valori ușor excedentare. În restul teritoriului, cantitățile de precipitații ar urma să fie apropiate de normal.

Săptămâna 28 septembrie – 5 octombrie

Ultima săptămână din prognoză păstrează tendința de vreme mai caldă. Mediile temperaturilor vor fi ușor peste cele caracteristice perioadei în cea mai mare parte a României.

Pentru precipitații, ANM estimează cantități apropiate de valorile normale în toate regiunile.

Prognoza pe patru săptămâni este realizată de ANM pe baza datelor ECMWF și indică abaterile medii săptămânale ale temperaturilor și precipitațiilor față de valorile climatologice din perioada 2006-2025. Aceste estimări oferă tendințe generale pentru fiecare săptămână și nu pot anticipa fenomenele meteorologice extreme de scurtă durată.