Țara care pare să sfideze încălzirea globală. Fenomenul o protejează temporar, dar riscă un scenariu catastrofal

India pare să fie o excepție surprinzătoare de la tendința globală de încălzire. Deși țara se confruntă în mod regulat cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius, cercetări recente arată că temperatura medie a crescut cu mai puțin de 0,9 grade Celsius de la începutul secolului XX, în timp ce planeta s-a încălzit cu aproximativ 1,4 grade Celsius numai din 1980.

Fenomenul este numit de unii cercetători „warming hole”, adică o zonă în care încălzirea este mult mai redusă decât în restul lumii. Pe hărțile climatice realizate de NASA, India apare ca o adevărată excepție în comparație cu regiunile din jur, care au înregistrat creșteri importante ale temperaturilor, notează publicația Science Focus.

„Poți vedea încălzirea mult redusă sau chiar lipsa încălzirii deasupra Indiei în această perioadă”, explică Benjamin Cook, cercetător în domeniul schimbărilor climatice la NASA și Universitatea Columbia.

Fenomenul este cu atât mai surprinzător cu cât India a trecut prin episoade extreme de căldură. În 2024, temperaturile din țară au ajuns până la 52 de grade Celsius, iar cel puțin 84 de persoane au murit oficial din cauza insolației, numărul real al victimelor fiind probabil mai mare.

Apa folosită pentru agricultură ar putea fi una dintre explicații

Una dintre principalele teorii analizate de cercetători are legătură cu agricultura. În nordul Indiei, unde se află importante regiuni agricole, fermierii folosesc cantități uriașe de apă pentru irigații, în special pentru culturile de orez și grâu.

Începând din anii 1960, apa subterană a fost pompată intens pentru a alimenta terenurile agricole în perioadele secetoase. Apa ajunge apoi să se evapore, ceea ce contribuie la răcirea suprafeței terestre și la creșterea umidității din aer.

„Ideea este că, dacă răspândești mai multă apă pe sol, se produce mai multă evaporare, crește umiditatea aerului și sunt suprimate creșterile de temperatură”, explică Daniel Schrag, profesor la Universitatea Harvard.

Un fenomen asemănător a fost observat și în regiunea agricolă Midwest din Statele Unite, unde irigațiile contribuie la reducerea încălzirii.

Poluarea ar putea proteja temporar India de temperaturi și mai mari

O altă explicație importantă este poluarea atmosferică. Particulele provenite din trafic, industrie și alte activități pot reflecta o parte din radiația solară înainte ca aceasta să ajungă la suprafața Pământului.

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În mod paradoxal, reducerea poluării poate duce astfel la o accelerare temporară a încălzirii. Un fenomen similar a fost observat în China, după ce țara a redus semnificativ emisiile de aerosoli.

Cercetătorii consideră că în India efectele irigațiilor și ale poluării s-ar putea combina și ar putea explica o parte importantă din diferența față de încălzirea globală.

O altă teorie: mai mult CO₂, mai mulți nori

O cercetare recentă realizată de oameni de știință chinezi propune o explicație și mai neobișnuită: concentrațiile mai mari de CO₂ ar putea contribui indirect la formarea unor cantități mai mari de nori deasupra Indiei.

Potrivit acestei teorii, creșterea concentrației de CO₂ modifică diferența de temperatură dintre uscat și mare, intensificând circulația musonică. Aerul umed dinspre Marea Arabiei este transportat către Himalaya, unde se formează nori care reflectă lumina solară și produc un efect de răcire.

Chiar și cercetătorii care au propus teoria recunosc că mecanismul este surprinzător. Alți specialiști consideră că acesta este plauzibil, dar nu este clar dacă efectul ar fi suficient de puternic pentru a contracara încălzirea produsă de CO₂.

„Protecția” nu va dura la nesfârșit

Cea mai mare îngrijorare a oamenilor de știință este că acest „scut” climatic ar putea fi temporar.

Poluarea atmosferică trebuie redusă din motive de sănătate publică, iar resursele de apă subterană folosite pentru agricultură sunt tot mai puține. Pe măsură ce aceste două efecte dispar, India ar putea începe să se încălzească mult mai rapid.

„Aceste efecte vor fi diminuate în următorii 50 de ani”, avertizează Schrag. „Asta înseamnă că, din perspectiva Indiei, este probabil ca țara să se încălzească mai repede decât restul lumii, tocmai pentru că încălzirea a fost suprimată până acum.”

Astfel, ceea ce pare la prima vedere o veste bună pentru una dintre cele mai populate țări ale lumii ar putea fi, de fapt, o amânare a unei probleme mult mai grave. India se confruntă deja cu valuri de căldură extreme, iar milioane de oameni nu au acces la aer condiționat și sunt nevoiți să lucreze în aer liber. Dacă efectul de „warming hole” dispare, temperaturile deja periculoase ar putea deveni și mai greu de suportat.