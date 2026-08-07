 Caniculă extremă și furtuni puternice în România. Temperaturile ajung la 39°C | adevarul.ro
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Caniculă extremă și furtuni puternice în România. Temperaturile ajung la 39°C

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o serie de avertizări Cod galben și Cod portocaliu de vreme severă, valabile în perioada 7–8 august. România va fi afectată atât de un nou val de caniculă, cu temperaturi de până la 39 de grade Celsius, cât și de episoade de instabilitate atmosferică, însoțite de vijelii, averse torențiale și grindină.

FOTO: Facebook/Prognoze și alerte RO
FOTO: Facebook/Prognoze și alerte RO

Cod galben de caniculă în mai multe regiuni ale țării

În intervalul 7 august, ora 10:30 – 8 august, ora 10:00, este în vigoare un Cod galben de caniculă pentru Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul și nord-vestul Transilvaniei, precum și centrul și nordul Crișanei.

Meteorologii anunță că valul de căldură va persista, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 37 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să atingă sau să depășească pragul critic de 80 de unități.

Pe timpul nopții, temperaturile minime vor coborî doar până la 20–24 de grade, ceea ce va favoriza apariția nopților tropicale, în special pe litoral.

Cod portocaliu de caniculă în Arad și Timiș

Județele Arad și Timiș se află sub Cod portocaliu de caniculă în același interval.

Aici, temperaturile maxime vor ajunge la 35–39 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic, iar minimele nocturne vor rămâne între 20 și 22 de grade, menținând caracterul de noapte tropicală.

Coduri galbene și portocalii de caniculă, 7 august 2026. FOTO: meteoromania.ro
Coduri galbene și portocalii de caniculă, 7 august 2026. FOTO: meteoromania.ro

Furtuni, vijelii și grindină în mare parte din țară

Pe lângă caniculă, ANM a emis și un Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil în 7 august, între orele 12:00 și 23:00, pentru Banat, Crișana, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei, precum și nordul Olteniei.

Vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50–70 km/h, iar pe arii restrânse viteza vântului poate depăși 80 km/h. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici dimensiuni.

În intervale scurte de timp se vor acumula cantități de apă de 15–20 l/mp, iar în zonele montane local pot depăși 30–50 l/mp.

Cod portocaliu de vijelii puternice și grindină

Tot în cursul zilei de 7 august, între orele 12:00 și 23:00, cea mai mare parte a zonei montane, Maramureșul și nordul și nord-vestul Moldovei se află sub Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată.

Meteorologii avertizează asupra unor vijelii puternice, cu rafale de 70–90 km/h, averse torențiale importante, frecvente descărcări electrice și grindină de dimensiuni medii și posibil mari, cu diametrul de 2–4 centimetri.

În doar una până la trei ore se pot acumula 25–40 l/mp, iar izolat chiar peste 50 l/mp.

Noi avertizări pentru ziua de 8 august

Valul de căldură va continua și sâmbătă, 8 august, când este în vigoare un nou Cod galben de caniculă, între orele 10:00 și 21:00, pentru Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, precum și sud-vestul și centrul Munteniei.

Temperaturile maxime vor ajunge la 35–36 de grade Celsius, iar disconfortul termic va rămâne ridicat.

În aceeași zi, între 12:00 și 21:00, va fi în vigoare și un Cod galben de instabilitate atmosferică pentru cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local în zonele montane.

Sunt așteptate vijelii cu rafale de 50–70 km/h, izolat de peste 80 km/h, însoțite de averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 15–20 l/mp, iar local, în zonele montane, pot depăși 30–50 l/mp.

ANM precizează că, în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în estul Munteniei, se vor semnala și intensificări ale vântului, cu viteze de 40–60 km/h.

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