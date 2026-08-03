Cod Roșu de caniculă și temperaturi extreme: Până la 41 de grade în vestul țării. Harta județelor afectate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și mai multe avertizări cod galben, cod portocaliu și cod roșu privind valul de căldură, canicula, temperaturile extreme, disconfortul termic accentuat și nopțile tropicale.

Potrivit ANM, luni și marți (3 și 4 august), valul de căldură va persista și se va extinde în cea mai mare parte a țării. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor varia între 28 și 33 de grade pe litoral și în jurul a 40 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale, cu minime cuprinse între 20 și 26 de grade pe litoral, în regiunile vestice și pe arii restrânse în restul țării, iar din noaptea de miercuri spre joi (5/6 august) în cea mai mare parte a țării.

Avertizările pentru luni, 3 august

Pentru intervalul 3 august, ora 10 – 4 august, ora 10, este în vigoare un cod galben în Oltenia, Moldova, vestul și sud-vestul Munteniei și sudul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime între 20 și 22 de grade. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

Tot în același interval, un cod portocaliu este valabil în județele Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș. Aici, temperaturile maxime vor ajunge între 35 și 38 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, minimele nocturne vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade.

Cel mai ridicat nivel de avertizare, cod roșu, a fost emis pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad. Meteorologii anunță temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Maximele vor ajunge la 37–38 de grade în județul Satu Mare și la 39–40 de grade în județele Bihor și Arad. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 24–25 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în dealurile Crișanei.

Codul roșu se extinde marți și în județul Timiș

Pentru intervalul 4 august, ora 10 – 5 august, ora 10, ANM a emis un cod galben pentru Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei, precum și pentru estul și sud-estul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31–32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 37–38 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Pe alocuri, minimele vor coborî până la 20–24 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate pe litoral.

Codul portocaliu este valabil în Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 39 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Disconfortul termic va fi accentuat, iar ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime între 20 și 24 de grade.

În intervalul 4 august, ora 10 – 5 august, ora 10, codul roșu va fi extins și în județul Timiș, pe lângă județele Satu Mare, Bihor și Arad. Temperaturile maxime vor ajunge la 38–39 de grade în județul Satu Mare și la 39–41 de grade în județele Bihor, Arad și Timiș. Minimele nocturne vor fi de până la 24–26 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în dealurile Crișanei.