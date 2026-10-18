ANM anunță ploi, vânt puternic și ninsori. Cod galben pentru Moldova și Dobrogea

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabilă până marți noaptea, care vizează mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță precipitații în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și Transilvania, intensificări ale vântului în mai multe zone și ninsori la altitudini mari.

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Potrivit unei informări meteorologice emise duminică de ANM, în intervalul 18 octombrie, ora 10.00 – 20 octombrie, ora 02.00, „temporar vor fi intensificări ale vântului în Moldova şi Dobrogea, cu viteze în general de 45...60 km/h, local şi în sudul Banatului şi vestul Olteniei (viteze de 40...45 km/h), iar la munte, în special în zona înaltă a Munţilor Banatului şi a Carpaţilor Meridionali şi de Curbură vor fi rafale de 70...90 km/h”.

Meteorologii avertizează că, în același interval, va ploua în Moldova, Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei şi Transilvaniei:

„Se vor acumula cantităţi de apă de 10...20 l/mp şi izolat de peste 30...35 l/mp”.

La munte, vremea se răcește accentuat, iar la altitudini de peste 2.000 de metri precipitațiile vor fi în special sub formă de ninsoare.

„În estul Carpaţilor Meridionali (masivele Bucegi şi Făgăraş), pe tot intervalul se va depune strat de zăpadă în general de 10...20 cm”, precizează ANM

Cod galben de vânt în Moldova și, parțial, în Dobrogea

În plus, meteorologii au emis o atenționare Cod galben de vânt pentru Moldova și local pentru Dobrogea, valabilă de duminică, ora 21.00, până luni, la aceeași oră.

Cod galben, în Moldova și local în Dobrogea Foto: ANM

„În intervalul menţionat, în Moldova şi local în Dobrogea vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h”, au transmis meteorologii.